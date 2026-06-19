Cómo usar el rizador de pestañas para no lastimarlas

Uno de los elementos más utilizados a la hora del maquillaje, es el rizador de pestañas que ayuda a darle forma a las mismas. Sin embargo, si usas mal esta herramienta puedes causar un grave daño ya que rompe las pestañas o las arrancas.

Es por esto que los maquilladores profesionales manifiestan la manera correcta de utilizar esta herramienta y cuáles son los errores que se llevan a cabo constantemente y que causan problemas.

¿Cuál es la manera correcta de usar el rizador de pestañas?

Las maquilladoras manifiestan que se debe usar el rizador siempre con la pestaña limpia y seca, antes de aplicar la máscara. Además, se recomienda colocarlo lo más cerca posible de la raíz, no pellizques la piel, presiona con suavidad unos segundos y, si quieres un efecto más bonito, repetir el gesto ligeramente hacia medios en lugar de apretar una sola vez con fuerza.

El error más común es usar el rizador después de la máscara, porque en ese momento la pestaña está más rígida y es mucho más fácil que se parta. También es común el apretar demasiado fuerte o tirar del rizador hacia arriba, cuando en realidad no hace falta fuerza, sino precisión.

Por otro lado, es importante revisar la almohadilla de silicona porque si está gastado o endurecido, el rizador deja de trabajar bien y puede dañar más la pestaña. Algo que no debes hacer es calentarlo con secador o con calor excesivo, porque ahí sí puedes debilitar tanto la pestaña como la zona del párpado.

Debes tener en cuenta la curvatura del cabezal, que tenga una almohadilla flexible y cómoda; y que no pellizque. Para los ojos almendrados se recomienda un rizador con una curvatura más específica y estrecha.

En el caso de que tengas el ojo redondo o buscas que se abarque bien toda la línea de pestañas, puedes optar por uno con apertura amplia y una curva más generosa. Y si tus pestañas son rectas o muy rebeldes, además de un buen rizador clásico, puede ayudarte uno térmico.