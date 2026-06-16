Esta es la manera correcta de utilizar las tiras para puntos negros

En las rutinas de cuidado de la piel, empleamos una gran cantidad de productos que se utilizan para diferentes objetivos. Uno de estos elementos son las famosas tiras de puntos negros que brindan buenos resultados y dejar tu nariz de la mejor manera.

Caminos de la Vida | Programa 16 Junio 2026

Lo importante es que sigas consejos sobre cuál es la mejor manera de utilizarlas para que el efecto sea el mejor. Ahora si toma nota para hacerlo correctamente.

¿Cómo tienes que utilizar la tira para puntos negros?

La tira para puntos negros tiene que utilizarse de la siguiente manera:

Limpia tu cutis: el primer paso es eliminar cualquier resto de maquillaje o crema. Para ello tienes que usar un limpiador que te deje la piel lista.

Moja la zona: este es un paso importante que no debes dejar pasar. Tendrás que humedecer la zona porque estas necesitan una superficie húmeda para adherirse correctamente.

rostro|puhhha/Getty Images

Coloca bien la tira: quita el plástico protector y ya debes tener localizada la zona donde la vas a colocar las tiras.

Fíjala bien: presionando suavemente para evitar burbujas de aire.

Deja actuar unos minutos: esto dependerá de la marcar, pero por lo general lo debes dejar actuar entre 10 y 15 minutos. La tira se irá endureciendo a medida que se seca.

Retira: con cuidado y empieza por los extremos para tirar lentamente hacia el centro. Puedes humedecer la zona para quitarla del todo si se resiste.

Ponte agua fría: después para que se cierren los poros.

Hidrata: una vez que termines debes aplicar una crema hidratante o un sérum calmante.

Algunas de las marcas recomendadas son:

Tu nariz lucirá mejor.|Pexels

Tiras Nariz Puntos Negros de 7th Heaven: tiene una fórmula con carbón activado para desobstruir los poros, eliminar puntos negros y limpiar las células muertas de la piel. Contienen Hamamelis y Aloe Vera, que calma la piel y reducir el enrojecimiento.

Tea Tree Nose Tiras para Puntos Negros de Beauty Formulas: estas eliminan los puntos negros, sebo y otros desechos que bloquean los poros de la nariz y causan las antiestéticas espinillas.

Pure Active Carbón Tiras Anti Puntos Negros de Garnier: contienen carbón que eliminan puntos negros desde la raíz e impurezas de una zona más localizada, la zona T (Frente, nariz y barbilla).

Tiras de Limpieza para la Nariz con Carbón de IDC Institute: por último estas tiras eliminan los indeseados puntos negros y la suciedad de los poros de forma eficaz y rápida, obteniendo una piel sana, cuidado y radiante.