Ixdit y Antrax ya tienen lista su revancha contra Carmen en MasterChef 24/7: no piensan perdonarle ni una

Las rivalidades en MasterChef 24/7 están más fuertes que nunca y la división entre grupitos sigue haciéndose notoria. Y los que no están dispuestos a olvidar ni una sola de las malas experiencias que Carmen los ha hecho pasar, son Ixdit y Antrax, quienes fueron elegidos por Diego para la brigada de limpieza en la semana 5.

No obstante, esta elección no molestó a los cocineros ni lo consideraron como un castigo, sino que lo están tomando como una oportunidad de "tomar el control" y así poder cobrarse algunos de los conflictos que han tenido con sus compañeros. Por lo que tuvieron una charla mientras lavaban los trastes y llegaron a varios acuerdos para desquitarse de forma sutil.

@masterchefmx Diego elige a la brigada de limpieza para esta semana, pone a María, Ixdit y Ántrax. #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

¿Van contra "Las Divas"? Este es el plan de la nueva brigada de limpieza en MasterChef 24/7

Luego de discutir acerca de si estaban haciendo lo correcto, Antrax decidió que usará el silbato que heredó para despetar a los participantes de MasterChef 24/7, poniendo especial atención a "Las Divas", con las que hace apenas unos días se peleó porque no lo dejaron dormir con su escándalo. Esta idea entusiasmó a Ixdit, que consideró que es justo si toman en cuenta que sus compañeros no siempre respetan las horas de descanso y así pueden entender lo molestas que son estas actitudes.

Otro tema que no pasaron por alta en su plan de revancha, fue sobre los trastes sucios y la manera en que se organizarán para evitar el caos en la cocina. Al respecto, Antrax e Ixdit acordaron que le pondrían etiquetas a cada plato y vaso, con el fin de que no se usen en exceso y luego haya conflictos por averiguar de quiénes son.

Y lo que no esperaban, es que sus amigos tendrían la misma idea, así que cuando regresaron al Mundo MasterChef 24/7, ya todo estaba hecho y Diego, que es el portador del Pin, les dijo que no tenía problema.