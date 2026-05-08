La manicura que hace que tus dedos se vean más cortos y anchos

A la hora de embellecer nuestras manos no solo debemos optar por un diseño en tendencia o por nuestros colores favoritos. Los expertos explican que se deben de tener en cuenta diferentes factores para poder determinar qué manicura se adapta mejor a nosotros y cuáles debemos evitar.

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La forma de nuestros dedos es uno de los factores a tomar en cuenta y, si aún no sabes a qué se debe esta aclaración, la aplicación Gemini nos orientará. Esta Inteligencia Artificial (IA) tomó diferentes bases de información para revelarnos un dato muy importante.

Manicura según la forma de los dedos

Gemini afirma que la elección de la manicura ideal depende de cómo la forma de las uñas pueda equilibrar visualmente las proporciones de la mano. “Para dedos cortos o anchos, lo más recomendable son las formas ovaladas o de almendra, ya que crean un efecto óptico de continuidad que alarga las falanges y estiliza la mano de forma natural”, sentencia la IA.

Por el contrario, si los dedos son largos y delgados, las formas cuadradas o con puntas rectas funcionan a la perfección, ya que añaden estructura y rompen la linealidad, evitando que la mano se vea excesivamente estirada, resume Gemini.

Manicura que hacen dedos cortos y anchos

Lo señalado es apenas una guía en el amplio mundo de la manicura pero sirve para orientarnos hacia dónde debemos enfocarnos. La Inteligencia Artificial, en esta oportunidad, fue consultada sobre la manicura que hace que los dedos se vean más cortos y anchos, y la respuesta no tardó en llegar.

“Si buscas un estilo de uñas que estilice las manos, hay ciertos errores comunes en la manicura que pueden generar el efecto visual de acortar y ensanchar los dedos. Generalmente, esto ocurre cuando se rompe la línea de continuidad visual del dedo”, sentenció Gemini y detalló qué es lo que causa ese efecto:

La forma de la uña



Puntas Cuadradas y Cortas: Es el principal "culpable". Al crear una línea horizontal recta al final del dedo, la vista se detiene ahí, lo que ensancha visualmente la mano.

Forma Redonda Plana: Si la uña es muy corta y se lima siguiendo exactamente la forma del borde del dedo sin dejar que crezca un poco, el dedo tiende a verse más rechoncho.

El color del esmalte



Colores Muy Oscuros o Vibrantes: Tonos como el negro, azul marino o rojos muy intensos crean un contraste fuerte con la piel. Ese límite tan marcado "corta" el dedo donde termina la uña.

Contrastes con la Piel: Si tienes la piel muy clara y usas un tono muy oscuro, o viceversa, el ojo se enfoca en el punto donde se corta el color, restando longitud.

El diseño (Nail Art)

