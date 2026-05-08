Bluey es una de las caricaturas que cautiva a los más pequeños de la familia y la cual es transmitida por la señal de Azteca 7. Por ello, es una buena idea regalarle a tu hijo figuras 3D de este peculiar personaje; solo necesitarás cartulina, pegamento y moldes imprimibles gratis. Se lo puedes dar cualquier día, no importa que no sea su cumpleaños, pero de ser así, estos son los 4 diseños de piñatas caseras de KPop Demon Hunters.

En teoría, hacer este tipo de figuras resulta difícil, pero es todo lo contrario, ya que es más fácil de lo que parece. Para ello, solo necesitas imprimir moldes papercraft, los cuales te serán de gran ayuda, ya que solo bastará con recortar y armar las piezas, tal y como si fuera una caja. Así puedes hacer stickers y skins caseros de BTS sin gastar mucho para regalar en los conciertos.

Cómo hacer figuras 3D de Bluey con cartulina y pegamento; moldes imprimibles gratis|IA

Los pasos para hacer figuras 3D de Bluey

Para hacer las figuras 3D de Bluey necesitas algunos materiales como la cartulina, tijeras, pegamento (en barra o silicón frío), plumones y una regla, si es que quieres añadirle un diferente diseño. Lo más indispensable es el molde imprimible.

El papercraft lo puedes conseguir en internet, ya que hay varias plantillas, o si eres bueno con el diseño, lo puedes hacer tú desde cero. Puedes imprimir los personajes principales, como Bluey, Bandit, Chilli o Bingo.

Después de imprimir el molde, es momento de recortar, siguiendo las líneas de guía para que no salga chueco. Posteriormente, marca los dobleces con una regla y empieza a armar. Recuerda que generalmente se empieza de la cabeza, para después continuar con el cuerpo y finalmente las patas.

Los plumones te ayudarán a agregar detalles a la figura 3D, como pintar sombras suaves o quizá el nombre del personaje, aunque eso ya dependerá de la imaginación y tiempo de cada persona.