Manicura: estos son los diseños de uñas que se imponen en la temporada

El mundo de la manicura es bastante amplio por lo que nos podemos encontrar con una gran cantidad de diseños de uñas constantemente. En esta oportunidad los especialistas se están inclinando por algunos diseños que son muy interesantes como así también elegantes.

Los estilos más requeridos en los salones de belleza son aquellos que pueden brindar sofisticación, acabados naturales, propuestas creativas que utilizan color, brillo y un poco de relieve.

¿Cuáles son los diseños en tendencia?

Esta temporada los diseños se inclinan por las manicuras luminosas, cuidadas y personalizadas. Así es que los estilos se están inclinando por transmitir elegancia y reflejar su propio estilo.

Una de las tendencias es lograr una belleza más natural, pero con resultados cuidados. Así es que surgen las Milky Nails con un acabado lechoso y semitransparente que tienen capacidad de aportar un efecto pulido y elegante sin perder la esencia de la uña. Te conecta con la estética quiet luxury que es muy tenida en cuenta en el mundo de la belleza.

Unas uñas milky rosa suave se verían increíbles en tus manos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Las expertas comentan que lo importante es conseguir una manicura que transmita cuidado y luminosidad sin resultar excesiva. La naturalidad y la luz lo son todo esta temporada.

Por otro lado, tenemos que mencionar que el color es muy importante, pero se debe usar una paleta sofisticada y versátil. Uno de los más utilizados es el amarillo mantequilla o Butter Yellow que contiene un acabado cremoso, cálido y luminoso.

A este color se le suma el lavanda, verde menta, rosa suave y melocotón que están siendo muy pedidos en los salones de belleza. Los tonos en cuestión se utilizan con técnicas como el babyboomer renovado y las Aura Nails, una evolución de los degradados tradicionales que crea un efecto halo de color sobre la uña.

Diseños de uñas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Por último, tenemos que mencionar que la creatividad es muy importante en la manicura por lo que surgen diseños donde se tiene en cuenta el volumen, texturas y detalles personalizados que transforman la manicura en un elemento más expresivo.

En esta temporada la estética mermaidcore, que se inspira en el universo marino, se apodera de las uñas con elementos como estrellas de mar en 3D, combinadas con bases nude, blancas o azul pastel y pequeños detalles como microperlas, acabados dorados y efectos brillantes.