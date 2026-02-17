Adiós a la manicura francesa de siempre: El toque nacarado que hace que tus manos parezcan de lujo

La manicura francesa, uno de los clásicos indiscutidos, se reinventa en 2026 con un giro sofisticado que promete convertirse en la nueva obsesión de las amantes de las uñas elegantes. El acabado nacarado llega para desplazar al blanco tradicional y sumar un efecto luminoso que eleva cualquier look.

Lejos de los esmaltes opacos, esta tendencia 2026 apuesta por texturas perladas y translúcidas que reflejan la luz de forma delicada. El resultado son diseños de uñas más refinados, ideales para quienes buscan manos prolijas, femeninas y con un brillo natural.

5 diseños de uñas con toque nacarado que son tendencia en manicura en 2026

Francesa perlada: la clásica punta blanca se reemplaza por un tono nacarado suave que aporta luz sin perder la esencia minimalista. Es perfecta para looks elegantes y para quienes quieren una manicura discreta pero sofisticada.

Glazed nails: cubren toda la uña con un esmalte perlado translúcido, logrando un acabado jugoso y luminoso que simula porcelana o efecto glaseado.

Baby boomer nacarado: un degradado entre nude y blanco perlado que suaviza las transiciones de color y estiliza visualmente los dedos.

Efecto aura perlado: combina un centro más luminoso con bordes difuminados, creando profundidad y un efecto etéreo muy delicado.

Uñas lechosas con brillo perla: una base blanca o nude con reflejos nacarados, ideal para quienes prefieren una manicura limpia, natural y con toque de glamour.

¿De qué se trata la manicura nacarada en 2026?

La manicura nacarada se basa en esmaltes con partículas iridiscentes que reflejan la luz y generan un brillo multidimensional, similar al de las perlas o el nácar. A diferencia del glitter o los esmaltes metalizados, este acabado es mucho más sutil.

Este aspecto lo convierte en una tendencia ideal para el día a día y también para ocasiones especiales. En 2026, esta estética se consolida como parte de una corriente que busca uñas naturales, pulidas y luminosas, lejos de los colores estridentes y los diseños recargados.

Así es como la manicura nacarada combina con cualquier estación del año, realza todos los tonos de piel y aporta un efecto de manos cuidadas y lujosas sin necesidad de exceso. Por eso se ha posicionado como el nuevo sinónimo de elegancia en el mundo beauty.