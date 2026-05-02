5 mejores manicuras açaí para lucir en primavera 2026

Estamos en primavera y sin duda lo que todas las mujeres desean es portar uñas en tonos llamativos y muy coloridos. Es por eso que en esta ocasión te presentamos cinco diseños inspirados en el açaí que seguro amarás ya que son tonos hermosos que harán resaltar tus manos.

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Mejores diseños de uñas inspirados en el açaí

El açaí es una baya pequeña de color morado, es originaria de brasil y es reconocida por ser un alimento lleno de nutrientes rico en antioxidantes, fibra, grasas saludables y vitaminas. Usualmente se prepara en bowls con fruta, sin embargo también puedes llevar referencias de este superalimento en tus uñas tomando en cuenta el tono morado. A continuación te presentamos los mejores diseños.

Uñas moradas con relieve y estrellas

Uñas en tono morado con relieve: Esta idea consiste en mantener todas las uñas con un diseño distinto y uno que cree un efecto de relieve como líneas o circulos. Por otro lado, puedes hacer uso del degradado para lograr conseguir el diseño.



Esta idea consiste en mantener todas las uñas con un diseño distinto y uno que cree un efecto de relieve como líneas o circulos. Por otro lado, puedes hacer uso del degradado para lograr conseguir el diseño. Uñas en tono morado con estrellas: Esta idea es muy sencilla y consiste en combinar uñas en tono uva fuerte, otras en color lila y en estas dibujar estrellas grandes y puntos. De igual forma puedes añadir pedrería para que reslaten aún más.

Uñas moradas con relieve y estrellas|Crédito: Pinterest

Uñas con efecto 3D y brillos

Uñas moradas con efecto 3D: Esta idea consiste en mantener las uñas con efecto 3D haciendo formas de corazón y flores. Puedes combinar tonos metálicos para que resalte aún más el diseño y mantener la base con un color claro.



Esta idea consiste en mantener las uñas con efecto 3D haciendo formas de corazón y flores. Puedes combinar tonos metálicos para que resalte aún más el diseño y mantener la base con un color claro. Uñas moradas con brillos y flores: Esta idea es muy tierna ya que consiste en añadir figuras de flores, lo cuál es ideal para esta primavera 2026. Ahora bien, este diseño es muy original ya que consiste en mantener una o dos uñas con manicura francesa en tono morado, otras con la base lisa y las demás con las flores. Elige un esmalte con brillos para que luzcas unas manos hermosas.

Uñas con efecto 3D y brillos|Crédito: Pinterest

Uñas efecto ojo de gato

Uñas moradas con efecto ojo de gato: Este diseño de uñas hace resaltar cualquier mano ya que el efecto de gato crea relieve y brillo, lo que sin duda hace que el diseño no pase desapercibido por nadie. Usar un tono morado oscuro hará que el modelo se vea elegante y sofisticado.