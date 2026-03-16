Mantén tu arroz libre de insectos usando unas hojas de laurel

El mantenimiento de la frescura para cuidar los alimentos se vuelve un problema en los tiempos de calor. Allí el reto es mantenerse en constante vigilancia de cada uno de los productos de la alacena. Pero cuando menos se percata uno, ya hay insectos que invaden algunas comidas como los cereales. Por ello, este consejo podría serte útil para cuidar el arroz de animalitos inesperados que dejan inservible el alimento para cocinarse.

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¿Por qué el laurel ayuda a cuidar el arroz de los insectos?

Ante ese tipo de situaciones particulares de la cocina, la solución pudiera ser acudir a los insecticidas que suelen ser efectivos, pero si hablamos de alimentos ya abiertos o incluso sin abrir.. sería riesgoso para consumirse. En ese sentido, el laurel llega como el salvador del arroz y otros cereales.

Gracias a que esta planta funciona como un potente repelente natural que mantiene alejados a los insectos, se recomienda utilizarle. No afecta la higiene de los alimentos y por eso se indica que se debe colocar una hojita en el tarro o cerca de la bolsa de alimentos (cereales) que se busque proteger.

Aunque algunas personas tienen la genuina preocupación de que el laurel se impregne en el arroz y así se afecte su sabor ideal, esto no sucede de manera evidente. Claramente el aroma puede quedarse de cierta forma, pero es imperceptible. Y es que esto sucede cuando el laurel se hidrata o se somete a calor, por ello en un lugar seco y frío, no existirá problema alguno.

¿Cómo se coloca el laurel en el arroz para evitar insectos?

El procedimiento es básico y con una buena hoja de laurel basta para hacer esto efectivo.