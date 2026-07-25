3 ideas de postres inspirados en Moana, perfectos para sorprender en fiestas infantiles

Si tienes en mente organizar un cumpleaños infantil, hay que tener en cuenta varios aspectos, desde la temática elegida para la decoración, como así también el menú que vamos a preparar. Si hay algo que no puede faltar nunca es la mesa dulce, que incluye no solo el pastel sino otras delicias que les encanta a todos y por eso, pensar en unos postres no es una mala idea. En este caso, te compartiremos tres ideas de postres inspirados en Moana.

Tal como mencionábamos anteriormente, pensar en qué vamos a hacer de menú para las fiestas infantiles suele ser un problema, pero es algo que se puede solucionar. Uno de los momentos más esperados por grandes y chicos es la mesa dulce que no sólo tendrá el pastel, sino cupcakes, tartas, galletas y hasta postres. Los mismos pueden tener la decoración de la temática elegida para el cumpleaños infantil.

Una de las temáticas de cumpleaños infantiles más buscadas en el último tiempo es ‘Moana’ y es que desde el estreno del Live Action de esta película, es que se ha convertido en tendencia. Por eso, es común que las niñas elijan a estos personajes para sus fiestas infantiles y que estén no sólo en la decoración sino en la mesa dulce. A continuación, te compartiremos tres ideas de postres para que hagas y que serán fáciles de hacer.

3 ideas de postre de Moana