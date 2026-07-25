En qué parte de la sala debe ir el televisor: 3 ideas para que luzca más elegante

El televisor ya no tiene que convertirse en el centro visual de la sala. Las tendencias actuales en diseño de interiores proponen ubicarlo de manera estratégica para que se integre con la decoración y luzca más elegante, sin perder funcionalidad.

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Cada vez más proyectos residenciales buscan que la tecnología conviva con el mobiliario y los elementos decorativos. La clave está en encontrar un equilibrio entre el confort al momento de ver televisión y la armonía del ambiente cuando la pantalla está apagada.

La American Society of Interior Designers (ASID) señala que el diseño contemporáneo apuesta por ambientes donde los dispositivos electrónicos se integren de forma discreta, mientras que una correcta distribución del mobiliario favorece tanto la circulación como la experiencia visual. Estas son ideas a tener en cuenta.

¿Cuál es el mejor lugar para colocar el televisor en la sala?

La elección dependerá del tamaño del ambiente, la entrada de luz natural y la distribución de los muebles. Pero existen 3 ubicaciones en la sala del hogar que destacan por su funcionalidad y estética.



Sobre un mueble bajo o consola: esta es una de las opciones más utilizadas en salas modernas. Un mueble de líneas simples permite integrar el televisor con objetos decorativos, libros, plantas o lámparas, creando una composición equilibrada. Además, ofrece espacio para ocultar cables y dispositivos electrónicos. Empotrado en un panel decorativo: instalar el televisor sobre un revestimiento de madera, piedra, porcelánico o paneles acanalados ayuda a convertirlo en parte del diseño de la pared. Esta solución aporta profundidad y hace que la pantalla luzca más integrada cuando está apagada. En una pared sin reflejos de luz natural: los expertos recomiendan evitar colocar el televisor frente a ventanas para reducir los reflejos y mejorar la experiencia de visualización. Una pared lateral o perpendicular a las aberturas suele ofrecer mejores resultados tanto desde el punto de vista práctico como estético.

Los diseñadores aconsejan instalar el televisor a una altura que permita mirar la pantalla de forma natural desde el sofá, evitando forzar el cuello durante largos periodos de uso.

¿Cómo integrar el televisor a la decoración de la sala?

La ubicación es solo una parte del proyecto. El entorno que rodea al televisor también influye en la percepción del espacio y en el resultado final de la decoración. Estas son algunas recomendaciones de los expertos:



Incorporar iluminación indirecta: una tira LED detrás del panel o del mueble suaviza el contraste entre la pantalla y la pared, además de generar un ambiente más acogedor.

una tira LED detrás del panel o del mueble suaviza el contraste entre la pantalla y la pared, además de generar un ambiente más acogedor. Combinar materiales naturales: madera, piedra y acabados mate ayudan a que el televisor se integre mejor con el resto de la decoración.

madera, piedra y acabados mate ayudan a que el televisor se integre mejor con el resto de la decoración. Mantener una composición equilibrada: incluir cuadros, plantas o piezas decorativas alrededor del televisor evita que la pantalla sea el único punto focal de la sala.

incluir cuadros, plantas o piezas decorativas alrededor del televisor evita que la pantalla sea el único punto focal de la sala. Ocultar los cables: utilizar canaletas o muebles con compartimentos específicos mejora la estética y aporta una apariencia más ordenada.

utilizar canaletas o muebles con compartimentos específicos mejora la estética y aporta una apariencia más ordenada. Elegir muebles proporcionales: la consola o panel debe guardar una relación adecuada con el tamaño del televisor para lograr un conjunto visualmente armónico.

Una sala elegante no depende únicamente del mobiliario, sino también de cómo se integran los elementos tecnológicos. Ubicar el televisor en un lugar estratégico, acompañarlo con materiales cálidos y cuidar la composición del entorno, permite crear un ambiente funcional y alineado con las principales tendencias del diseño de interiores.