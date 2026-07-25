Qué hacer con los botes de suavizante vacíos: cómo reutilizarlos y crear un bonito organizador para el hogar

Si tienes botes de suavizante vacíos, una excelente opción es reutilizarlos para fabricar un organizador multiusos. Gracias a la resistencia del plástico y al asa integrada que suelen tener estos envases, pueden transformarse fácilmente en un accesorio útil para guardar productos de limpieza, artículos de baño, utensilios de manualidades o herramientas pequeñas.

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Cada vez más personas apuestan por las manualidades con materiales reciclados como una forma de reducir residuos y ahorrar dinero. Los envases de productos de limpieza, que normalmente terminan en la basura, pueden convertirse en objetos funcionales y decorativos con un trabajo muy sencillo y apto para cualquier nivel de experiencia.

DIY: ¿Cómo hacer un organizador con un bote de suavizante vacío?

Esta manualidad requiere pocos materiales y puede personalizarse para adaptarse a cualquier estilo de decoración.



Un bote de suavizante vacío

Un cúter o tijeras resistentes

Lija fina

Pintura acrílica o en aerosol para plástico (opcional): para darle un acabado decorativo.

para darle un acabado decorativo. Papel adhesivo, cuerda de yute o vinilos decorativos (opcional): para personalizar el organizador.

Paso a paso:



Limpia el envase: retira cualquier resto de suavizante y elimina las etiquetas si lo deseas. Marca el diseño: dibuja con un marcador la abertura que tendrá el organizador. Lo más habitual es conservar el asa para facilitar el transporte. Realiza el corte: con ayuda de un cúter, corta cuidadosamente siguiendo la línea marcada. Lija los bordes: elimina cualquier rebaba para evitar cortes y conseguir un acabado más prolijo. Decora a tu gusto: pinta el recipiente o cúbrelo con papel adhesivo, tela, cuerda o vinilos para darle un aspecto más elegante.

Una vez terminado, podrás utilizarlo para almacenar diferentes objetos sin ocupar demasiado espacio.

¿Qué puedes guardar en este organizador hecho con botes de suavizantes?

Una de las principales ventajas de esta manualidad es su versatilidad. Dependiendo del lugar donde lo coloques, puede cumplir distintas funciones.



Productos de limpieza: guarda esponjas, cepillos, paños de microfibra y guantes para tenerlos siempre organizados.

guarda esponjas, cepillos, paños de microfibra y guantes para tenerlos siempre organizados. Artículos de baño: almacena cepillos, secadores de cabello, peines o productos de higiene personal.

almacena cepillos, secadores de cabello, peines o productos de higiene personal. Materiales de manualidades: conserva pinceles, pinturas, pegamentos, cintas o tijeras en un solo lugar.

conserva pinceles, pinturas, pegamentos, cintas o tijeras en un solo lugar. Herramientas pequeñas: resulta ideal para destornilladores, alicates, tornillos y otros accesorios.

resulta ideal para destornilladores, alicates, tornillos y otros accesorios. Juguetes o útiles escolares: también puede utilizarse para guardar lápices, marcadores, colores o piezas de construcción.

Además de ser una solución económica para mantener el orden, reutilizar envases plásticos contribuye a disminuir la cantidad de residuos domésticos y fomenta hábitos de consumo más responsables. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), prolongar la vida útil de los productos mediante la reutilización es una de las estrategias más eficaces para reducir el impacto ambiental de los plásticos.

Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) destaca que reutilizar objetos antes de reciclarlos ayuda a disminuir el consumo de materias primas y la generación de desechos, promoviendo una economía más sostenible. Con un simple bote de suavizante vacío y unos pocos materiales, es posible crear un organizador resistente, funcional y decorativo.