MasterChef 24/7: El truco para cortar el pescado de manera correcta

Preparar pescado suele ser una de las recetas más refrescantes durante los días de verano, sin embargo, hacerlo desde cero, puede resultar todo un reto al momento de cortar la proteína. Si quieres hacerlo como todo un experto de MasterChef 24/7, sigue estas recomendaciones y lúcete como todo un Maestro del Fuego.

El gran secreto revelado por los expertos en gastronomía es que la técnica no empieza en la fuerza, sino en la herramienta adecuada y el ángulo de ejecución. La clave de un corte profesional radica en utilizar un cuchillo fileteador de hoja flexible e impecablemente afilada, el cual debe mantenerse en un ángulo constante de 45 grados respecto a la tabla de picar.

¿Cómo se corta un pescado?

Lo primero que debes tener en cuenta es que al presionar la carne del pescado con brusquedad, la textura suave se desmorona y pierde sus jugos naturales. Según Pescanova, “el corte adecuado puede minimizar el desperdicio y maximizar el uso de la pieza”.

Por lo anterior, la técnica correcta exige realizar un único movimiento fluido y continuo de serruchado suave, permitiendo que sea el filo del cuchillo —y no la presión de la mano— el que realice todo el trabajo. Al deslizar la hoja desde la base del talón hasta la punta del cuchillo de un solo trazo, se consigue conservar la integridad del pescado, logrando filetes de grosor uniforme que garantizan una cocción pareja en la sartén.

Además, los expertos enfatizaron un detalle imprescindible antes de realizar el primer corte: mantener siempre la pieza bien fría y secar la superficie del pescado con papel absorbente para evitar que se resbale sobre la tabla de picar.