Los tonos fríos no van más: 5 diseños de uñas que son tendencia este verano 2026

Los tonos fríos como los grises, azules acerados o lilas apagados ceden protagonismo este verano a manicuras en colores cálidos y acabados luminosos. Diseños de uñas inspirados en el amarillo mantequilla, el coco latte, el rosa translúcido o los efectos perlados, lideran las tendencias de 2026 por su capacidad para iluminar las manos, favorecer el bronceado y adaptarse a cualquier estilo.

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La industria de la belleza continúa apostando por el llamado quiet luxury: una estética que prioriza la elegancia discreta mediante colores suaves y texturas delicadas. En este contexto, la manicura recargada y los tonos demasiado fríos pierden fuerza frente a propuestas que evocan la naturaleza, la luz del verano y los acabados de apariencia saludable.

Tendencias de uñas verano 2026: 5 diseños cálidos que sustituyen a los tonos fríos

Estas manicuras marcan la temporada por su versatilidad y sofisticación.



Coco Latte Nails: el marfil con matices beige inspirado en el café con leche de coco sustituye al blanco óptico. Este tono cálido aporta elegancia, combina con cualquier look y hace que el bronceado destaque de forma natural. Butter Yellow o amarillo mantequilla: uno de los colores estrella del verano. Su acabado cremoso y suave transmite frescura sin resultar llamativo, convirtiéndose en una alternativa moderna a los clásicos tonos neutros. Strawberry Milk Nails: el rosa lechoso inspirado en un batido de fresa continúa conquistando las tendencias gracias a su brillo natural y a su capacidad para favorecer todos los tonos de piel. Glazed Nails en tonos durazno: el efecto nacarado se reinventa con bases cálidas en melocotón, albaricoque o beige rosado que reflejan la luz y aportan un aspecto saludable a las uñas. Aura Nails en colores cálidos: los degradados suaves en coral, melocotón, vainilla o rosa empolvado sustituyen a las versiones en azules y violetas, creando un efecto delicado y muy veraniego.

La reconocida artista de uñas Betina Goldstein (colaboradora habitual de casas de moda internacionales) ha explicado que las tendencias actuales buscan acabados luminosos y naturales que complementen el tono de la piel. Por su parte, Jin Soon Choi, fundadora de la firma JINsoon, sostiene que los colores cálidos aportan mayor versatilidad y permiten que las manos luzcan más elegantes durante los meses de verano.

¿Por qué los colores cálidos dominan las tendencias de manicura en 2026?

La preferencia por los tonos cálidos responde a un cambio en la forma de entender la manicura. En lugar de utilizar el esmalte como un elemento de contraste, las tendencias buscan armonizar el color con la piel para conseguir un resultado más natural y sofisticado.

De acuerdo con Nailpro, los esmaltes inspirados en alimentos, minerales y elementos naturales continúan liderando las colecciones de las principales marcas de belleza. Tonos como el crema, el mantequilla, el beige, el durazno o el rosa translúcido ofrecen un aspecto limpio y elegante que resulta fácil de combinar con cualquier guardarropa.

Por otra parte, el auge de la estética minimalista ha impulsado la demanda de manicuras con acabados brillantes, lechosos y perlados, dejando en un segundo plano los colores muy oscuros o de subtonos fríos que dominaron temporadas anteriores. Los expertos también recomiendan complementar estas tendencias con formas de uñas ovaladas, almendradas cortas o squoval.

Estos formatos de uñas ayudan a estilizar visualmente las manos y potencian el efecto elegante de los tonos cálidos. Una buena hidratación de las cutículas y un top coat de alto brillo completan el resultado.