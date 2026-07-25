Poner una cuchara sobre el router del WiFi: por qué no lo recomiendan

Colocar una cuchara sobre el router del WiFi no es una práctica recomendada. No existen evidencias científicas que demuestren que este objeto metálico mejore la cobertura o la velocidad de la conexión.

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Por el contrario, expertos en redes inalámbricas señalan que introducir objetos metálicos cerca de las antenas puede alterar la propagación de las ondas de radio y no ofrece ningún beneficio real. En los últimos años, diversos videos en redes sociales han popularizado supuestos "trucos caseros" para potenciar la señal del internet doméstico.

Uno de los más comentados consiste en apoyar una cuchara sobre el router, bajo la creencia de que funciona como un amplificador de la señal. Sin embargo, esta afirmación no tiene fundamento técnico.

¿Por qué no recomiendan poner una cuchara sobre el router del WiFi?

Las redes WiFi funcionan mediante ondas de radio que se propagan en diferentes direcciones. Su rendimiento depende de factores como la ubicación del router, los obstáculos físicos, las interferencias de otros dispositivos y la calidad del equipo, no de la presencia de una cuchara.

De acuerdo con especialistas del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y de la Wi-Fi Alliance (organización responsable de la certificación de dispositivos WiFi), colocar objetos metálicos cerca de las antenas no mejora la cobertura y, en algunos casos, puede modificar el patrón de propagación de la señal.

Estas son las razones por las que esta práctica no se recomienda:



No existe evidencia científica: hasta el momento, ningún estudio técnico ha demostrado que una cuchara aumente la intensidad o el alcance del WiFi.

hasta el momento, ningún estudio técnico ha demostrado que una cuchara aumente la intensidad o el alcance del WiFi. El metal puede alterar las ondas de radio: los objetos metálicos reflejan y desvían parte de las señales electromagnéticas, lo que puede generar pequeñas variaciones impredecibles en la cobertura.

los objetos metálicos reflejan y desvían parte de las señales electromagnéticas, lo que puede generar pequeñas variaciones impredecibles en la cobertura. Puede obstaculizar las antenas: dependiendo del diseño del router, colocar objetos encima puede interferir con la emisión normal de la señal.

dependiendo del diseño del router, colocar objetos encima puede interferir con la emisión normal de la señal. Favorece la desinformación: muchos de estos consejos se viralizan sin respaldo técnico ni pruebas verificables.

El ingeniero Jim Geier, reconocido especialista en redes inalámbricas y autor de diversos libros sobre tecnologías WiFi, explica que el rendimiento de una red depende principalmente del diseño de la instalación, la ubicación del punto de acceso y la reducción de interferencias, no de accesorios improvisados.

¿Qué recomiendan los expertos para mejorar la señal del WiFi?

Si el internet presenta problemas de cobertura, existen medidas respaldadas por especialistas que pueden marcar una diferencia mucho mayor que cualquier truco viral. Estas son algunas recomendaciones:



Ubicar el router en una zona central: colocar el equipo en un lugar abierto y elevado permite distribuir mejor la señal por toda la vivienda.

colocar el equipo en un lugar abierto y elevado permite distribuir mejor la señal por toda la vivienda. Alejarlo de objetos metálicos y electrodomésticos: refrigeradores, microondas, espejos grandes y estructuras metálicas pueden generar interferencias.

refrigeradores, microondas, espejos grandes y estructuras metálicas pueden generar interferencias. Actualizar el firmware del router: los fabricantes suelen publicar mejoras de seguridad y rendimiento.

los fabricantes suelen publicar mejoras de seguridad y rendimiento. Utilizar la banda adecuada: cuando el equipo lo permita, elegir entre las bandas de 2,4 GHz o 5 GHz según la distancia y el tipo de uso.

cuando el equipo lo permita, elegir entre las bandas de 2,4 GHz o 5 GHz según la distancia y el tipo de uso. Instalar repetidores o sistemas WiFi Mesh: en viviendas grandes, estas soluciones ofrecen mejores resultados que cualquier modificación casera.

La Wi-Fi Alliance recuerda que la calidad de la conexión depende de múltiples factores, entre ellos la cantidad de dispositivos conectados, la estructura de la vivienda y la tecnología del propio router. En definitiva, poner una cuchara sobre el equipo no mejora la señal del WiFi.