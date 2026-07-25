Cuál es el lugar de la casa donde no debes poner tu Árbol de Jade para que no se marchite en el verano

No cualquier rincón de la casa es apto para el árbol de jade cuando suben las temperaturas. Los expertos recomiendan no colocar esta planta pegada a una ventana donde reciba sol directo e intenso durante gran parte del día, ya que el calor excesivo y la radiación de verano pueden provocar quemaduras en las hojas, deshidratación y un aspecto marchito.

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Lo ideal es que esta planta de interior reciba únicamente el sol suave de la mañana y por un máximo de 4 horas. El árbol de jade (Crassula ovata) es una de las suculentas más populares para interiores gracias a su resistencia y facilidad de cuidado.

Sin embargo, su capacidad para soportar la sequía no significa que tolere cualquier condición ambiental. Una exposición inadecuada durante los meses más calurosos puede generar estrés en la planta y afectar tanto su crecimiento como el color de su follaje.

¿Por qué no debes colocar el árbol de jade junto a una ventana con sol intenso en verano?

La Royal Horticultural Society (RHS) explica que el ejemplar prospera en lugares con abundante luz, pero las plantas cultivadas en interiores deben acostumbrarse gradualmente a la exposición solar. Un cambio brusco hacia un sitio con radiación intensa puede causar quemaduras en las hojas.

Asimismo, el Missouri Botanical Garden señala que crece mejor con varias horas de luz brillante y algo de sol directo por la mañana, mientras que el sol fuerte de la tarde (especialmente durante el verano) puede resultar perjudicial, sobre todo si atraviesa un vidrio que aumenta la temperatura alrededor de la planta. Estas son las principales consecuencias de una ubicación inadecuada:



Quemaduras en las hojas: el exceso de radiación puede producir manchas marrones o blanquecinas en el follaje.

el exceso de radiación puede producir manchas marrones o blanquecinas en el follaje. Pérdida de humedad: las altas temperaturas aceleran la evaporación del agua almacenada en las hojas carnosas.

las altas temperaturas aceleran la evaporación del agua almacenada en las hojas carnosas. Estrés térmico: la planta puede detener su crecimiento como mecanismo de defensa frente al calor extremo.

la planta puede detener su crecimiento como mecanismo de defensa frente al calor extremo. Caída de hojas: una exposición prolongada al sol intenso puede hacer que el árbol de jade pierda parte de su follaje.

Los especialistas recomiendan situarlo en un lugar con mucha claridad, pero protegido del sol fuerte de las horas centrales y de la tarde.

¿Cuál es el mejor lugar de la casa para cuidar un árbol de jade en verano?

De acuerdo con especialistas de la Universidad de California (UC Agriculture and Natural Resources), las suculentas como el árbol de jade necesitan una combinación de buena iluminación y temperaturas moderadas para mantenerse saludables. Para favorecer su desarrollo durante el verano, los expertos aconsejan:



Ubicarlo cerca de una ventana muy luminosa: preferentemente donde reciba el sol suave de la mañana y nunca más de cuatro horas de exposición directa.

preferentemente donde reciba el sol suave de la mañana y nunca más de cuatro horas de exposición directa. Protegerlo del sol del mediodía y de la tarde: la luz intensa de esas horas puede elevar demasiado la temperatura de las hojas.

la luz intensa de esas horas puede elevar demasiado la temperatura de las hojas. Mantener una buena ventilación: un ambiente con circulación de aire ayuda a reducir el estrés por calor.

un ambiente con circulación de aire ayuda a reducir el estrés por calor. Regar únicamente cuando el sustrato esté completamente seco: como toda suculenta, el árbol de jade almacena agua y no tolera el exceso de humedad.

como toda suculenta, el árbol de jade almacena agua y no tolera el exceso de humedad. Utilizar un sustrato con excelente drenaje: esto evita que las raíces permanezcan encharcadas, un problema que se agrava en épocas de altas temperaturas.

La Royal Horticultural Society también recomienda observar el comportamiento de la planta durante los cambios estacionales. Si las hojas comienzan a enrojecerse en exceso, presentar manchas secas o perder firmeza, puede ser una señal de que está recibiendo demasiada radiación solar.

En conclusión: la planta necesita abundante luz para desarrollarse, pero durante el verano debe protegerse del sol intenso. Elegir un lugar con poca iluminación solar y bastante sombra durante el resto del día es la mejor estrategia para conservar esta planta vigorosa y evitar que se marchite en la temporada más calurosa.