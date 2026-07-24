Manualidades de Bob Esponja: 3 formas de construir la piña de Bob Esponja utilizando materiales reciclados

Nuestra creatividad necesita siempre de un empujoncito y es que, en la actualidad, todo está dominado por las pantallas y las nuevas tecnologías por lo que muy pocas cosas las realizamos nosotros mismos.

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Al respecto, muchos especialistas proponen incursionar en actividades como las manualidades con el fin de darnos un respiro de las rutinas laborales. Este tipo de prácticas no solo incentivan la imaginación y nos ayudan a crear, sino que terminan siendo un cable a tierra en un mundo asediado por las pantallas.

Manualidades de Bob Esponja

Si has llegado hasta acá es porque estás buscando algún proyecto de manualidades para hacer en casa, ya sea solo o acompañado. En esta oportunidad, la propuesta está relacionada con la popular serie animada Bob Esponja e invita a crear la piña donde vive a partir de materiales reciclados:

La piña de botella de plástico

Materiales



1 botella de plástico limpia (2 o 3 litros).

Cartón de caja de cereal o tapones de botellas (para las ventanas/puerta).

Huevera de cartón (para las hojas de la copa).

Pintura acrílica (amarilla, verde, azul, gris y negra).

Tijeras y pegamento o silicona fría.

Paso a paso



La estructura: Corta la parte del pico superior de la botella si quieres usarla como lapicero o guardar objetos, o déjala entera si solo será adorno. Textura de piña: Dibuja la cuadrícula diagonal con marcador negro sobre la superficie de la botella. Las hojas: Corta conos individuales de la huevera de cartón o tiras puntiagudas de cartón, píntalas de verde intenso y pégalas en la parte superior. Detalles marinos: Usa una tapa de plástico pintada de azul/gris para la ventana circular (la escotilla), y corta una pieza redonda para la puerta con su picaporte. Pintura final: Pinta el cuerpo de amarillo cálido, remarca las líneas diagonales con un tono anaranjado o marrón claro, ¡y listo!

La piña portalápices

Materiales



1 tubo de cartón de rollo de cocina o 2 tubos de papel higiénico.

Cartón rígido (para la base).

Cartulinas o folletos publicitarios usados.

Pinceles y pinturas acrílicas.

Marcador permanente negro.

Paso a paso



Preparar la base: Pega el tubo de cartón verticalmente sobre un cuadrado de cartón rígido para que tenga estabilidad. Modelar la piña: Para darle volumen abombado, pega tiras de papel de periódico o folletos arrugados alrededor del centro del tubo y asegúralas con cinta adhesiva de papel (masking tape). Ventanas y puerta: Dibuja y corta en cartón plano la puerta con sus remaches y las dos ventanas redondas características. Pégalas sobre el cuerpo. La copa verde: Corta 5 o 6 hojas alargadas y puntiagudas en cartón, dóblalas ligeramente hacia afuera para darles realismo y pégalas por dentro del borde superior del tubo. Color: Pinta el cuerpo de amarillo, añade los patrones diagonales y dale color a la puerta y las hojas.

La piña de Bob Esponja

Las propuestas anteriores fueron muy simples, aunque cada una guarda su complejidad en algunos pasos. Por eso, a continuación se detalla la tercera idea de estas manualidades inspiradas en Bob Esponja:

La piña texturizada de papel maché

Materiales



1 frasco de vidrio limpio o una lata de aluminio.

Periódico o papel de cocina en trozos.

Mezcla de cola blanca y agua a partes iguales (engrudo).

Masa de secado al aire, plastilina o cartón grueso para relieves.

Pinturas y barniz al agua (opcional).

Paso a paso

