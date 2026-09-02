Manualidades de bodas: 3 ideas creativas para personalizar recuerdos

Siempre podemos hallar ocasiones especiales para agasajar o sorprender a nuestros seres queridos. Por lo general, un encuentro sorpresa o la entrega de un obsequio son las alternativas más elegidas para despertar una sonrisa en el otro.

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Un ejemplo muy concreto pueden ser las bodas en que no solo los novios son los agasajados, sino que los invitados también se llevan grandes recuerdos a sus casas. En este marco, las redes sociales se hacen eco de manualidades muy creativas que proponen ideas creativas para personalizar recuerdos para sorprender a los seres queridos.

Manualidades de bodas

Al buscar manualidades relacionadas a las bodas el universo de ideas que se despliega es verdaderamente enorme. Desde artículos para decorar un salón, estrategias embellecedoras con globos y cotillón casero, son algunas de las opciones que se presentan.

Ante lo señalado, la propuesta que ponemos de relieve son manualidades pensadas para crear souvenirs para bodas originales. La idea es que con nuestras propias manos podamos darle forma a recuerdos especiales para personas especiales.

¿Cómo personalizar recuerdos?

Las manualidades señaladas se enfocan en personalizar los souvenirs de una boda como un detalle perfecto para que los invitados se lleven un recuerdo con significado real y sin gastar de más. A continuación se comparten 3 ideas muy creativas y fáciles de abordar:

Frasquitos de miel o mermelada artesanal con sello propio

Materiales: Frascos pequeños de vidrio, miel orgánica o mermelada casera, papel kraft, hilo de yute y un sello de goma personalizado con las iniciales y la fecha.

Paso a paso



Llena los frascos y ciérralos bien. Corta círculos de papel kraft ligeramente más grandes que la tapa, cúbrela y sujétala envolviendo el cuello del frasco con hilo de yute. Estampa la etiqueta frontal con el sello o añade una pequeña tarjeta colgante con la frase "Gracias por acompañarnos en este día tan dulce".

Posavasos de rodajas de madera grabadas o pintadas

Materiales: Rodajas finas de madera tratada (tronquitos cortados), rotulador permanente fino (o pirógrafo) y barniz al agua transparente.

Paso a paso



Lija suavemente la superficie de cada rodaja para eliminar asperezas. Escribe a mano el nombre de cada invitado (así sirve también como indicador de sitio en la mesa) o las iniciales de los novios con una ilustración botánica simple. Aplica una capa ligera de barniz protector para que sea un recuerdo duradero y útil para el hogar.

Kits de semillas "Nuestro amor florece" en sobres rotulados

Materiales: Sobres pequeños de papel kraft o vegetal, semillas de flores silvestres o aromáticas, tijeras de forma y sellos/rotuladores metálicos.

Paso a paso

