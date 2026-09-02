Así puedes enseñarles a tus hijos a ordenar los juguetes con Paw Patrol

Lograr que tus hijos ordenen los juguetes puede ser todo un desafío por lo que se pueden llevar a cabo algunas estrategias para que lo tomen de una manera divertida. En este caso te vamos a contar sobre una guía para lograrlo junto con Paw Patrol.

Bluey | Shaun

En cuanto a la estrategia consiste en transformar el orden en una misión para que su participación sea considera más entretenida. Con el uso de sus personajes favoritos puedes llevar a cabo una dinámica divertida.

Junto a Paw Patrol enseña a tus hijos a ordenar

Esta propuesta interesante de orden consiste en transformar la hora de ordenar en un desafío concreto. Esto quiere decir que en lugar de decirles que guarden todo de una sola vez, se pueden dividir las tareas en pequeñas misiones para que se puedan concentrar en determinadas acciones y el resultado sea el mejor.

Algunas de las interesantes prácticas que puedes llevar a cabo son:



Misión 1: juntar todos los autitos.

Misión 2: guardar los muñecos.

Misión 3: ordenar los bloques.

Misión 4: dejar libres los lugares de juego.

Misión final: comprobar que todo quedó en su lugar.

Con esto se logra que el orden sea parte de la rutina y no una forma de castigo. Para lograr el objetivo pueden los adultos acompañar al principio e ir reduciendo progresivamente la ayuda para el niño logre guardar cada cosa sin muchas dificultades.

Este hábito tiene muchos beneficios.|Pexels

¿Por qué es importante que los chicos aprendan a ordenar?

Cabe destacar que es importante que los más chicos adquieran el hábito de ordenar debido a que les ayuda a desarrollar autonomía y responsabilidad desde temprana edad. A esto debemos sumarle que si comienzan a guardar sus juguetes adquieren el conocimiento de que cada cosa tiene un lugar establecido y pueden cuidarlos también.

Entre los beneficios nos encontramos con:



Fomenta la autonomía

Se desarrolla la organización

Fortalece la responsabilidad

Mejora la concentración

Incorpora buenos hábitos

De acuerdo con su edad puedes convertir el orden en algo divertido, pero no lo presentes como un castigo porque complicará la adquisición del hábito.