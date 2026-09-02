4 cortes de pelo tipo “bob” para lucir elegante y que son tendencia

El pelo largo está pasando de moda por lo que en este nuevo mes están triunfando las melenas más versátiles y cómodas de llevar a diario. En los salones de belleza se están pidiendo los cortes “bob” que cuenta con varias versiones y vuelve a ser uno de los preferidos.

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Nos podemos encontrar con distintos tipos de “bob” que se destacan por ser más pulidos, más desenfadados, más cortos o con un poco más de longitud. Así es que te vamos a contar sobre las tendencias para la llegada del otoño.

¿Cuáles son los cortes de pelo bob en tendencia?

Corte carré

Aquí nos encontramos con un clásico que se adapta fácilmente. Es una buena opción para afilar una cara ovalada si lo utilizas en su versión larga o los más cortos contribuyen a los rasgos duros, marcados o rostro alargado.

El corte se caracteriza por una melena recta y cuadrada, con una longitud corta o media (normalmente entre la mandíbula y los hombros), con una línea bastante recta y definida en las puntas. El resultado es pulido y elegante que además es fácil de peinar.

'Bob' con flequillo incorporado

En este caso tenemos al clásico bob al cual se le agrega un flequillo para poder enmarcar el rostro. Aporta un aire elegante, moderno y rejuvenecedor. Este estilo se caracteriza por una melena que suele llevar una línea bastante definida, mientras que el flequillo, abierto o desfilado, crea un efecto más relajado y desenfadado. Ideal para el cabello liso o ligeramente ondulado.

'Boyfriend bob'

Este corte es recto y sencillo, con una longitud a la altura de la mandíbula. No lleva capas y utiliza puntas rectas. Es una buena opción para mujeres que buscan cambiar de 'look' y transmitir una imagen desenfadada, pero cuidada. Fresquito y sencillo, también tiene la ventaja de que es fácil de mantener y de llevar.

'Long bob' redondeado

Por último, tenemos este corte que sobrepasa la mandíbula y llega casi a los hombros. En este caso se lleva pulido y con las puntas redondeadas hacia dentro para un look sofisticado. Cuando vayas a peinarlo debes pasar la plancha por las puntas para ahuecarlas hacia dentro, manteniendo la raya en medio.