Ideas DIY: Cómo elaborar sellos estampadores a partir de trozos de goma eva y tapitas de plástico

Las manualidades y las ideas DIY no son simples prácticas para entretener a los niños, sino que se han convertido en todo un movimiento en donde los adultos pueden agilizar su mente, ejercitar sus habilidades motrices y enfrentar las pesadas y estresantes rutinas laborales.

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Estas actividades que fomentan la creatividad encuentran en las redes sociales el lugar en donde acunarse y es que en estas plataformas podemos hallar una gran cantidad de proyectos, explicados paso a paso.

De goma eva y tapitas a sellos estampadores

Si nos centramos en las ideas DIY, siglas en inglés cuyo significado es “hazlo tú mismo”, se trata de iniciativas que no solo se relacionan con las manualidades sino que invitan a reciclar y reutilizar diferentes materiales.

En esta oportunidad, el proyecto que te presentamos tiene como materia prima principal a la goma eva, un polímero termoplástico ligero, flexible y sumamente versátil. Sumado a tapitas de plástico, nos permitirá elaborar sellos estampadores con nuestras propias manos.

¿Cómo hacer sellos?

Como se mencionó, la idea DIY de esta oportunidad enseña a crear tus propios sellos caseros con goma eva y tapitas de plástico. Se trata de un proyecto fácil, económico y perfecto para personalizar cuadernos, papel de regalo o telas por lo que seguir la siguiente guía se tornará muy entretenido:

Materiales

Tapitas de plástico de botellas o frascos.

Retazos o sobrantes de goma eva (foamy).

Lápiz o bolígrafo.

Tijeras pequeñas o bisturí/cutter.

Adhesivo instantáneo (tipo cianocrilato) o silicona caliente.

Tinta para sellos o pintura acrílica con esponja.

Paso a paso

Diseñar el motivo: Dibuja formas simples sobre la goma eva (estrellas, corazones, hojas, geometría o letras). Nota: Si vas a hacer letras o números, dibújalos al revés (en espejo) para que al estampar queden al derecho. Recortar: Corta la figura con tijera procurando marcar bordes limpios para que la estampación sea uniforme. Pegar al soporte: Aplica una gota de pegamento en la superficie plana superior de la tapita y pega la figura de goma eva bien centrada. Presiona unos segundos hasta que se fije. Entintar y estampar: Aplica la tinta o pasa un rodillo/esponja con pintura acrílica sobre la goma eva sin saturarla. Apoya la tapita firme sobre el papel o tela y presiona uniformemente.

Ideas y variaciones creativas