Manualidades “decoupage” para principiantes: 3 ideas de portavasos aesthetic para una casa aesthetic
Esta técnica de manualidades irá acorde con el diseño de tu casa, solo bastará con hacer unos cuantos recortes y pegar
El decoupage es una técnica que llegó para quedarse, pues cada vez más personas lo utilizan para decorar sus hogares tal y como lo soñaron. Para ello solo basta con pegar papel u otro tipo de materiales sobre una superficie para protegerlo o que se vea con un mejor diseño. Es por ello que traemos para ti estas 3 ideas de portavasos aesthetic para una casa aesthetic. Mientras que estas 4 opciones en madera son para la cocina al verse hermosas al estilo francés.
Antes de elegir el diseño, es preciso decidir qué tipo de base se utilizará, ya que se puede elegir desde madera, corcho, plástico o losetas de cerámica, materiales que más se utilizan en los portavasos, los cuales puedes hacer con papel reciclado para el comedor con este paso a paso.
Las 3 ideas de portavasos aesthetic para una casa aesthetic
1. Madera con flores: La primera opción requiere los siguientes materiales: rodajas de madera, papel para scrapbook, regla, lápiz y tijeras. Para una versión aesthetic, la superficie puede ser blanca, crema o rosa claro. Encima se pueden utilizar ilustraciones de flores pequeñas, ramas, fresas o cerezas. Cabe destacar que el fondo claro ayuda a destacar los colores del diseño sin generar un contraste excesivo.
2. Portavasos de cerámica: Para esta propuesta se utilizan losetas de cerámica con respaldo de corcho y una servilleta decorativa. Si la loseta tiene una superficie brillante, se tiene que lijar para facilitar la adherencia. Después se extiende una capa fina y uniforme de pegamento para decoupage sobre toda la parte superior. La servilleta se coloca encima y se alisa con delicadeza para evitar rasgaduras. Para que se vea aesthetic puedes decorarlo con flores azules y blancas o diferentes frutos.
3. Portavasos diseño vintage: Una alternativa aesthetic es utilizar mapas antiguos, estampados florales, ilustraciones botánicas o diseños inspirados en revistas vintage. Después se coloca una capa de adhesivo sobre el corcho y otra en la parte posterior del papel, antes de unir ambos materiales.