Encontrar agua acumulada debajo del asiento del coche no es tema de alerta, aunque sí debes poner manos a la obra lo más pronto posible, antes de que el líquido eche a perder la alfombra de la unidad. Esta falla es muy común, ya que se debe a una práctica por parte de los dueños de los vehículos, que no pueden pasar en un Pueblo Mágico, ya que es imposible, por lo que se recorre caminando.

De acuerdo con un video informativo de la cuenta del Taller de Jared, el que haya agua debajo del asiento del copiloto se debe a una obstrucción o taponamiento del drenaje del aire acondicionado. Ello se debe a que las personas no cambian con regularidad el filtro de aire, lo que puede desencadenar una tragedia, como la que sufrió la banda Los Inquietos del Norte al incendiarse su autobús.

Encontrar agua acumulada debajo del asiento del coche: el fallo común que debes revisar de inmediato|Pinterest

¿Qué debo hacer si hay agua debajo del asiento del copiloto?

Antes de desarmar por completo la cabina del vehículo o gastar miles de pesos comprando un nuevo radiador, debes entender que esta problemática tiene que ver con el drenaje del aire acondicionado y para repararlo solo te costará unos cuantos minutos y tener a la mano un soplete.

Para poner manos a la obra, debes detectar dónde se encuentra la manguera por donde sale el agua, que en la mayoría de los vehículos está debajo del lado del copiloto. Para destaparlo, tendrás que utilizar un soplete, a fin de meter aire a presión para que el líquido corra.

La técnica del aire a presión destapará en un instante la manguera, por lo que de inmediato escurrirá el agua por debajo del vehículo. Debes tener cuidado, ya que puede salir un intenso chorro de líquido, dependiendo del grado de obstrucción debido a hojas y polvo que entran en el sistema.

¿Cuándo cambiar el filtro de aire del coche?

Para evitar encontrar agua acumulada debajo del asiento del coche, se recomienda cambiar el filtro de aire cada 15 o 20 mil kilómetros recorridos o por lo menos una vez al año, lo que ocurra primero. Pero si manejas seguido por caminos de tierra, deberás revisarlo con mayor frecuencia y así evitar que la cabina se inunde.