El decoupage es la técnica de manualidades que la rompe en la creación para decorar interiores del hogar. La técnica puede utilizarse en objetos funcionales de cocina, como charolas, cajas o portautensilios con estas 4 ideas en madera, que le darán a esta área del hogar un estilo francés y se verá hermoso. En cambio, si tienes muchas latas de alimentos, puedes replicar estas 2 opciones para darle una segunda vida.

Para conseguir una estética francesa, se puede optar por diseños con flores, frutas, botellas antiguas y patrones inspirados en textiles europeos. Cabe destacar que una pieza pequeña puede servir como detalle sobre una repisa, mientras que una charola o caja puede convertirse en el elemento principal de una superficie, donde pueden aparecer restos parecidos a los granos de café, a los cuales debes poner mucho ojo.

Las ideas decoupage en madera para decorar la cocina

1. Charola floral: Una charola de madera es una de las opciones más prácticas para aplicar esta técnica porque ofrece una superficie amplia y relativamente plana. Para darle un aspecto francés, se pueden utilizar ilustraciones de rosas, lavanda, peonías o pequeñas ramas. Los recortes pueden distribuirse como un mosaico o ponerse en el centro, mientras los bordes permanecen en madera natural o reciben pintura blanca.

4 ideas de decoupage en madera para decorar la cocina: se ven hermosos al estilo francés|Pinterest

2. Cajas de madera: Para una cocina con inspiración francesa, una caja puede incorporar una composición de flores, etiquetas antiguas o ilustraciones botánicas. La técnica con servilletas requiere especial cuidado porque este material es más delgado que el papel convencional y puede formar arrugas durante la aplicación.

3. Portautensilios: Un recipiente o caja de madera puede convertirse en un organizador para cucharas, espátulas y otros utensilios. La técnica de decoupage sobre madera permite trabajar con papel, tela y diferentes tipos de impresiones, siempre y cuando la superficie reciba la preparación adecuada.

4. Tablas decorativas: Una tabla de madera puede utilizarse como elemento ornamental, siempre y cuando no tenga contacto directo con alimentos. Para que parezca una propuesta inspirada en Francia, se le puede agregar ilustraciones de lavanda, una cesta con frutas o una composición de flores. También una pequeña etiqueta con apariencia antigua para completar el diseño.