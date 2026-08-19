4 ideas de decoupage en madera para decorar la cocina: se ven hermosos al estilo francés
Los diseños con flores, frutas y botellas antiguas pueden convertir piezas cotidianas en detalles decorativos
El decoupage es la técnica de manualidades que la rompe en la creación para decorar interiores del hogar. La técnica puede utilizarse en objetos funcionales de cocina, como charolas, cajas o portautensilios con estas 4 ideas en madera, que le darán a esta área del hogar un estilo francés y se verá hermoso. En cambio, si tienes muchas latas de alimentos, puedes replicar estas 2 opciones para darle una segunda vida.
Para conseguir una estética francesa, se puede optar por diseños con flores, frutas, botellas antiguas y patrones inspirados en textiles europeos. Cabe destacar que una pieza pequeña puede servir como detalle sobre una repisa, mientras que una charola o caja puede convertirse en el elemento principal de una superficie, donde pueden aparecer restos parecidos a los granos de café, a los cuales debes poner mucho ojo.
Las ideas decoupage en madera para decorar la cocina
1. Charola floral: Una charola de madera es una de las opciones más prácticas para aplicar esta técnica porque ofrece una superficie amplia y relativamente plana. Para darle un aspecto francés, se pueden utilizar ilustraciones de rosas, lavanda, peonías o pequeñas ramas. Los recortes pueden distribuirse como un mosaico o ponerse en el centro, mientras los bordes permanecen en madera natural o reciben pintura blanca.
2. Cajas de madera: Para una cocina con inspiración francesa, una caja puede incorporar una composición de flores, etiquetas antiguas o ilustraciones botánicas. La técnica con servilletas requiere especial cuidado porque este material es más delgado que el papel convencional y puede formar arrugas durante la aplicación.
3. Portautensilios: Un recipiente o caja de madera puede convertirse en un organizador para cucharas, espátulas y otros utensilios. La técnica de decoupage sobre madera permite trabajar con papel, tela y diferentes tipos de impresiones, siempre y cuando la superficie reciba la preparación adecuada.
4. Tablas decorativas: Una tabla de madera puede utilizarse como elemento ornamental, siempre y cuando no tenga contacto directo con alimentos. Para que parezca una propuesta inspirada en Francia, se le puede agregar ilustraciones de lavanda, una cesta con frutas o una composición de flores. También una pequeña etiqueta con apariencia antigua para completar el diseño.