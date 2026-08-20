Si eres de las personas que después de comer se sienten llenas, una de las mejores opciones es hacer ejercicio leve, ya que ello te ayudará a no contraer enfermedades en un futuro, ya que expertos revelaron lo que le pasa a tu cuerpo cuando caminas 15 minutos justo después de degustar los alimentos, como lo podrían ser los 7 recetas de platillos mexicanos que están para chuparse los dedos.

De acuerdo con Loretta DiPietro, científica especializada en ejercicio y nutrición de la Universidad George Washington, mencionó para el portal de National Geographic que el moverte después de comer es benéfico para las personas con resistencia a la insulina. En cambio, estas son las 2 rutinas de ejercicios en casa que solo te tomarán 20 minutos y son para todo el cuerpo.

Expertos revelan lo que pasa en tu cuerpo cuando caminas 15 minutos justo después de comer|Pinterest

La caminata tranquila ayuda a que los músculos se contraigan y, por ende, el azúcar se extraiga del torrente sanguíneo y se lleve a las células. Esto protege la salud metabólica de las personas y reduce los riesgos de tener diabetes o enfermedades cardíacas.

Los otros beneficios de caminar después de comer

El caminar durante 15 minutos después de comer es de gran ayuda a las personas de la tercera edad o con diabetes, ya que con ello se regulan los picos de glucosa, pero esta actividad también es benéfica para los jóvenes, pues se evita el sedentarismo.

El salir a caminar después de comidas mejora la forma en que los músculos almacenan la energía, lo que puede favorecer a la salud metabólica de los jóvenes o adultos para toda su vida, aunque la clave de ello es hacerlo todos los días después de degustar los alimentos.

Caminar todos los días, incluso si no es después de comer, es benéfico para el cuerpo, ya que ayuda a cuidar el corazón al bajar la presión arterial, fortalecer los huesos de las piernas y mejorar el estado de ánimo gracias a la liberación de las endorfinas. Asimismo, a mantener el peso ideal al quemar calorías y grasa.