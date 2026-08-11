5 diseños de piñatas caseras de las Chicas Superpoderosas, ideales para los cumpleaños de los niños

Las piñatas son uno de los elementos más importantes en la decoración de cumpleaños infantiles; y es que suele realizar con materiales reciclables para que se puedan romper con facilidad y de ahí caigan todo tipo de objetos, especialmente de pequeños juguetes y dulces. Se pueden personalizarde varias maneras, y sin dudas que los más pequeños buscarán que sean decoradas con alguna temática, y en este caso, te compartiremos los cinco diseños de las Chicas Superpoderosas y que son fáciles de hacer.

Entre las características que debemos mencionar de las piñatas es que es una tradición que existe desde hace miles de años, y que se utilizaba para ciertas tradiciones, pero que con el correr de los años, se fue asociando a los cumpleaños y aniversarios. Las más comunes son las posadas que tienen los siete picos y que tienen un significado, pero que nos encontramos con piñatas de diversos colores y temáticas.

Ante cada cumpleaños infantil, lo que no puede faltar además de la decoración elegida por los más pequeños, el pastel, es la piñata y es que optarán por personajes de películas, de tendencias del momento, de superhéroes y hasta de dibujos animados. Si bien se pueden conseguir en tiendas, lo mejor es hacerlas por nuestros propios medios y que será más fácil de hacer.

Cómo hacer las piñatas

Uno de los dibujos animados que fue furor en la década del ’90 y que ha vuelto a ser tendencia son las Chicas Superpoderosas, que son tres niñas que fueron creadas accidentalmente por el ‘Profesor Utonio’ y estamos hablando de ‘Bombón’, ‘Burbuja’ y ‘Bellota’. Por eso, podrás hacer unas llamativas piñatas de estos personajes y necesitarás cartones, silicona caliente, papel crepé de color de cada uno de los personajes, tijera y cuerda resistente.

5 piñatas de las Chicas Superpoderosas

Piñata de Bombón

Piñata en forma de corazón con las Chicas Superpoderosas

Piñata de las Chicas Superpoderosas volando y con número

Piñata con los personajes apilados

Piñata en forma de número con imágenes de las Chicas Superpoderosas