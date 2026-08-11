El patio trasero blanco no va más: esta es la alternativa para tener un espacio elegante y práctica

Durante mucho tiempo el patio trasero ha lucido paredes de color blanco por una costumbre antigua donde este tono reflejaba la facilidad de visibilizar bichos o plagas. Sin embargo, la decoración ha ido cambiando por lo que esto ya ha quedado atrás.

En esta temporada se utilizan mucho los tonos tierra, beige, arena, terracota y verde oliva. Además, se le suman las texturas como la piedra, madera y ladrillo que están ganando mucho lugar.

¿Cómo decorar el patio trasero?

La tendencia nos lleva a utilizar colores inspirados en la naturaleza como mencionamos anteriormente, los tierra, beige, arena, terracota y verde oliva. Así podrás crear una atmósfera cálida y relajada sobre todo si agregas plantas, muebles de madera y elementos de piedra.

Estos tonos no solo brindan una ventaja práctica sino contribuyen a disimular las pequeñas manchas, marcas de humedad y señales de desgaste provocadas por la exposición al sol y la lluvia. Esto puede ayudar a conservar una apariencia cuidada durante más tiempo.

Los decoradores aconsejan que no es necesario pintar todas las paredes del patio. Lo que puedes hacer es elegir una sola superficie para que sea la protagonista y los demás mantener colores neutros.

Por otro lado, se aconseja jugar con las texturas para poder ganar profundidad y convertir una pared exterior en un elemento interesante de decoración. Lo más recomendado es agregar piedra natural, el ladrillo visto, la madera, microcemento, revestimientos varios o pinturas texturadas. Cada una de estas alternativas brinda un estilo único.

Aquí ocurre lo mismo que con la pintura, no es necesario que coloques texturas en todas las paredes, sino que puedes hacer un punto focal detrás de un juego de muebles, mientras que el resto del espacio conserva una terminación más sencilla.

Por otro lado, tenemos que mencionar que las plantas trepadoras son un gran elemento de decoración. Las más recomendadas son enredaderas, jazmines, hiedras y otras especies adaptadas al clima de cada región pueden utilizarse para cubrir parcialmente las superficies.