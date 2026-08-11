5 diseños de uñas carey en tonos chocolate que te harán lucir muy elegante

Comienza la cuenta regresiva para el otoño 2026 por lo que el mundo de la moda ya se va adelantando a las tendencias. En el caso de la manicura nos encontramos con las uñas carey en tonos chocolate que harán lucir de la mejor manera.

Para lograr estos diseños de uñas debes combinar marrones, caramelo, negro y transparencias para crear un efecto similar al del caparazón de la tortuga carey. La clave está en jugar con las intensidades.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas carey?

Uñas carey con chocolate y líneas doradas

En el primer puesto nos encontramos con estos diseños que te permiten combinar una base en tonos chocolate con detalles geométricos. Puedes ir alternando unas uñas completamente marrones con otras transparentes donde aparezcan líneas finas en tonos crema, beige o dorado.

Como resultado obtendrás una joyería vintage que funciona bien en uñas cortas o de longitud media. Vas a mantener un efecto elegante donde puedes jugar con los agregados.

Uñas carey clásicas

Las uñas carey clásicas son las más populares ya que todo el estampado carey está plasmado en la superficie de la uña. Debes combinar diferentes tonalidades de café para poder jugar con las profundidades. Agrega un acabado brillante para potenciar las transparencias del diseño.

Uñas carey con efecto animal print

En este caso tenemos un animal print con una nueva interpretación. Para lograrlo debes colocar una base translúcida en tonos nude y combinarlo con pequeñas manchas de manera irregular en café oscuro, negro y caramelo.

Aquí obtendrás una manicura discreta donde puedes incorporar el efecto carey sin que todas las uñas tengan exactamente el mismo diseño.

Uñas chocolate con detalles carey

Luego tienes la opción de utilizar el marrón chocolate como protagonista y el estampado carey para algunas uñas. Las tonalidades oscuras funcionan como una especie de lienzo para pequeños detalles en café claro, beige y ámbar.

Uñas carey minimalistas

Por último, tenemos este diseño sencillo donde ubicas una base nude o rosa translúcida puede combinarse con puntos, pequeñas manchas o líneas en tonos chocolate y caramelo.