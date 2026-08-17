Manualidades DIY: cómo hacer tejidos a crochet para la cocina (paso a paso)

El crochet no sirve solo para hacer muñequitos y bufandas, sino que también es una excelente técnica para embellecer los espacios del hogar sin tener que gastar tanto. Y para muestra, las lindas manualidades que se pueden bordar para poner en la cocina, incluso sin ser expertos en tejidos y con muy pocos materiales que son fáciles de conseguir.

3 ideas bonitas para decorar la cocina con manualidades de crochet

Trapos pequeños coloridos. Tener a la mano trapos limpios resulta muy útil a la hora de estar cocinando, pues sirven para secar superficies, poner recipientes encima o solucionar cualquier derrame. Y una ventaja es que los paños son sencillos de hacer con el crochet, ya que solo se necesita conseguir hilos de colores suaves y una aguja fina, luego hacer una cadena de grosor medio que servirá como base y así ir repitiendo hasta obtener la forma cuadrada del tamaño deseado. Al final solo teje una pequeña agarradera para que sea fácil de almacenar.

El crochet se ve muy bonito en la cocina y se pueden hacer diseños funcionales|Pinterest

Manteles individuales. Los manteles individuales no solo se ven bonitos, sino que también son una forma de reforzar la protección a los muebles y así evitar que las manchas vayan desgastando los materiales. Y qué mejor que darle vida a hermosas manualidades de crochet para hacer un mantel individual, el cual se puede usar para la hora del té o para comer. El procedimiento es muy sencillo, ya que solo se tienen que hacer cadenas medias para formar estructuras rectangulares y luego ir combinando los hilos para diseños originales. En los bordes hay que reforzar con "encajes" a mano, lo que evitará que de deshagan.

El crochet se ve muy bonito en la cocina y se pueden hacer diseños funcionales|Pinterest

Cestas de crochet para utensilios de cocina. Si quieres mejorar el aspecto de la cocina y que todo se vea armonioso las fundas de crochet se convertirán en tus preferidas. Puedes usar estas manualidades para cubrir la licuadora, los recipientes o hasta el microondas, ya que los diseños son muy versátiles y solo hay que encontrar las medidas adecuadas. Aquí el grosor de cada puntada depende plenamente de lo que quieras "tapar", pero en la mayoría es posible usar el punto sencillo y poco a poco irle dando forma.