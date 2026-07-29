Crochet para niños: cómo tejer gorritos de KPop Demon Hunters (paso a paso)

El crochet no se limita únicamente a hacer amigurumis y peluches, también es una técnica muy funcional para darle vida a lindos artículos que se pueden usar todos los días para que los looks se vean mucho más divertidos. Y una idea que queda espectacular y a los niños les fascina, es hacer preciosos gorritos inspirados en las KPop Demon Hunters para que no quede duda de que son fanáticos de esta famosa película.

¿Qué materiales se necesitan para hacer un gorrito de Huntrix?

En cualquier proyecto de manualidades caseras, es indispensable contar con los materiales necesarios para no interrumpir el diseño y que quede bonito en poco tiempo. Empieza consiguiendo los estambres adecuados para que el gorro combine con la temática de KPop Demon Hunters; vas a necesitar morado, rosa, blanco, negro y lila.

Elegir el hilo adecuado es fundamental para que los gorros de crochet queden bien|Pinterest

Para que las costuras sean firmes, pero sin perder la suavidad, los hilos óptimos son el cashmilon semigrueso, el acrílico suave o la lana merina, que casi siempre se usan para accesorios como gorritos, guantes o bufandas, según explica el portal especializado de Mi Mediavareta. Y en cuanto a los ganchos, deben ser de 4.00 mm a 6.5 mm, de aluminio para puntadas duraderas.

Tutorial para hacer un gorrito de KPop Demon Hunters para niños: la técnica más fácil