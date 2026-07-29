Crochet para niños: cómo tejer gorritos de KPop Demon Hunters (paso a paso)
Las manualidades de crochet son excelentes para entretener a los niños en vacaciones y ayudan a que creen sus propios accesorios de personajes en tendencia.
El crochet no se limita únicamente a hacer amigurumis y peluches, también es una técnica muy funcional para darle vida a lindos artículos que se pueden usar todos los días para que los looks se vean mucho más divertidos. Y una idea que queda espectacular y a los niños les fascina, es hacer preciosos gorritos inspirados en las KPop Demon Hunters para que no quede duda de que son fanáticos de esta famosa película.
¿Qué materiales se necesitan para hacer un gorrito de Huntrix?
En cualquier proyecto de manualidades caseras, es indispensable contar con los materiales necesarios para no interrumpir el diseño y que quede bonito en poco tiempo. Empieza consiguiendo los estambres adecuados para que el gorro combine con la temática de KPop Demon Hunters; vas a necesitar morado, rosa, blanco, negro y lila.
Para que las costuras sean firmes, pero sin perder la suavidad, los hilos óptimos son el cashmilon semigrueso, el acrílico suave o la lana merina, que casi siempre se usan para accesorios como gorritos, guantes o bufandas, según explica el portal especializado de Mi Mediavareta. Y en cuanto a los ganchos, deben ser de 4.00 mm a 6.5 mm, de aluminio para puntadas duraderas.
Tutorial para hacer un gorrito de KPop Demon Hunters para niños: la técnica más fácil
- Teje la base. Haz un anillo mágico de entre 10 y 12 puntos altos. Recuerda que este paso es fundamental porque tal como explica un manual de Mel.Gurumis, los anillos mágicos son tejidos circulares que representan el punto de partida para que un diseño de crochet se vea prolijo desde el inicio.
- Teje los detalles del gorro de crochet de KPop Demon Hunters. Dependiendo del estilo de los niños, será el diseño que plasmen en sus modelos de crochet para hacer gorritos de las KPop Demon Hunters. Esto porque pueden simplemente tejerlo con los tonos más representativos de la película o ir añadiendo detalles emblemáticos de cada una de las Huntrix.
Dale el largo adecuado para la talla y perfecciona detalles. Para que estas manualidades inspiradas en la famosa película de Netflix luzcan espectaculares, lo mejor es bordarlas con la talla indicada. El promedio de vueltas con puntadas es de 60 a 80, consiserando qué tan largos quieres que queden. Por último, incluye detalles que eleven la vista de los accesorios de crochet de las "Guerreras KPop" para niños, como pompones o un poco de brillo.