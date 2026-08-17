¿Quién ganará el Reto por el Pin del Chef este lunes en MasterChef 24/7?

Oficialmente hemos entrado a la Etapa Final de MasterChef 24/7, una temporada que llegó para cambiarlo todo dentro de la cocina más popular de todo México y a partir de este día, las cosas dentro de la competencia han subido de nivel donde no todos los Cocineros podrán permanecer hasta el último día.

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Tras semanas de ver a los Cocineros dejar lo mejor de sí mismos detrás de la parrilla, a partir de esta semana 14, el margen de error es mínimo, por lo que cada participante lo dejará todo en un cambio de formato, por lo que conseguir el Pin del Chef esta noche será muy importante para buscar seguir dentro del reality.

¿Quién ganó el Pin del Chef de MasterChef 24/7?

La cocina nunca se detiene en MasterChef 24/7 y este lunes 17 de agosto estaremos viendo uno de los Retos por el Pin del Chef más importantes de la temporada, donde solamente un Cocinero o Cocinera podrá hacerse de este y sus importantes beneficios que podrían marcar el destino de su participación dentro del programa.

Será este penúltimo lunes de Masterchef 24/7 donde conoceremos quién logra hacerse de esta insignia especial que podría ayudar a la permanencia de un Cocinero o Cocinera esta semana, pero también podríamos ver el temido Pin Negro, mismo que complicará aún más estos últimos días y podría llevar a un participante a la Eliminación.

¿Quiénes son los eliminados de MasterChef 24/7?

Rumbo a la Gran Recta Final de MasterChef 24/7, no todos los participantes han logrado llegar hasta esta última instancia, siendo estos los que le han dicho “adiós” al reality de cocina más popular de todo México en orden:

