Manualidades en casa: 6 ideas aesthetic para hacer mini marcos de fotos para recuerdos
Puedes tener un espacio decorativo increíble sin la necesidad de gastar tanto dinero. Mira las mejores ideas DIY que se te pueden ocurrir.
Hacer mini marcos de fotos para los recuerdos es una de las mejores ideas que se te pueden ocurrir a la hora de organizar todas las instantáneas que tomaste durante un viaje de fin de semana o un evento importante. Por eso, si quieres ahorrar dinero, pero tener un espacio decorativo increíble, estas 6 ideas sencillas te ayudarán a organizarte mejor y que tus recuerdos se vean bonitos.
Una por una, las ideas de mini marcos aesthetic para fotos
En Pinterest, TikTok y hasta en YouTube hay ideas de mini marcos para fotos que te van a encantar. Un tip de experto en manudalides es elegir colores crema, blanco, rosa pastel, café claro y verde salvia para darle esa energía aesthetic. Combínalo con materiales como encaje, madera, flores secas, perlas y listones.
- Mini marco de cartón con flores. Recorta un rectángulo de cartón grueso y haz un hueco para la foto. Cúbrelo con papel en tonos pastel y decóralo con pequeñas flores secas o de papel. Añade un hilo de yute para colgarlo.
- Marco aesthetic con palitos de madera. Une cuatro palitos de madera formando un cuadrado. Píntalos en blanco, beige o rosa claro y agrega pequeñas perlas, moños o flores. Pega la fotografía por detrás.
- Mini marco estilo vintage. Utiliza cartón grueso como base y cúbrelo con papel decorativo de aspecto antiguo. Puedes añadir encaje, listón y pequeñas estampas alrededor de la foto. Es ideal para recuerdos de viajes o fotografías familiares.
- Marco con forma de corazón. Recorta un corazón grande de cartón y otro más pequeño en el centro. Forra los bordes con papel texturizado o tela y coloca una fotografía pequeña en el centro. Completa el diseño con perlitas o pequeños stickers.
- Mini marco con cuentas. Haz un marco sencillo de cartón y cubre sus bordes con cuentas, chaquiras o pequeñas perlas. Combina tonos blancos, transparentes y pastel para conseguir un acabado delicado. Puedes colocar una cinta detrás para convertirlo en un adorno colgante.
- Marco tipo polaroid aesthetic. Recorta una pieza de cartulina blanca con forma de fotografía Polaroid. Coloca la imagen y escribe debajo una fecha, frase corta o recuerdo especial. Decora las esquinas con stickers, flores dibujadas o pequeños corazones.