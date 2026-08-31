Manualidades en casa: 6 ideas aesthetic para hacer mini marcos de fotos para recuerdos

Hacer mini marcos de fotos para los recuerdos es una de las mejores ideas que se te pueden ocurrir a la hora de organizar todas las instantáneas que tomaste durante un viaje de fin de semana o un evento importante. Por eso, si quieres ahorrar dinero, pero tener un espacio decorativo increíble, estas 6 ideas sencillas te ayudarán a organizarte mejor y que tus recuerdos se vean bonitos .



Una por una, las ideas de mini marcos aesthetic para fotos

En Pinterest, TikTok y hasta en YouTube hay ideas de mini marcos para fotos que te van a encantar. Un tip de experto en manudalides es elegir colores crema, blanco, rosa pastel, café claro y verde salvia para darle esa energía aesthetic. Combínalo con materiales como encaje, madera, flores secas, perlas y listones .

