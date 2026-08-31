Los signos más perjudicados del 1 al 6 de septiembre por la energía de la alineación de Marte y Saturno

La primera semana de septiembre estará marcada por una alineación que, según la astrología, puede poner a prueba la paciencia y la capacidad de reacción de varios signos del zodiaco. Marte en Cáncer y Saturno retrógrado en Aries mantienen una cuadratura: un aspecto de 90 grados que suele asociarse con tensión, demoras y situaciones que obligan a revisar la estrategia antes de continuar.

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Los signos de fuego y tierra pueden experimentar con mayor intensidad esta combinación entre impulso y restricción. Según indica la astrología, del 1 al 6 de septiembre, el desafío estará en evitar respuestas precipitadas, administrar mejor la energía y comprender que algunos límites no representan un fracaso, sino una oportunidad para corregir el rumbo.

Los signos más afectados por la energía de la cuadratura entre Marte en Cáncer y Saturno retrógrado en Aries en 2026

Aries : Saturno retrógrado continúa poniendo el foco sobre tus responsabilidades personales. La cuadratura con Marte puede hacerte sentir que determinados planes avanzan demasiado lento. El desafío será controlar la impaciencia y no intentar forzar resultados que todavía necesitan tiempo.

: Saturno retrógrado continúa poniendo el foco sobre tus responsabilidades personales. La cuadratura con Marte puede hacerte sentir que determinados planes avanzan demasiado lento. El desafío será controlar la impaciencia y no intentar forzar resultados que todavía necesitan tiempo. Tauro : una obligación familiar o emocional puede interferir con tus planes. Podrías sentir que otras personas demandan demasiado de ti. Será importante establecer límites y evitar asumir responsabilidades que no te corresponden.

: una obligación familiar o emocional puede interferir con tus planes. Podrías sentir que otras personas demandan demasiado de ti. Será importante establecer límites y evitar asumir responsabilidades que no te corresponden. Leo : la tensión puede manifestarse en asuntos relacionados con el trabajo, las responsabilidades y tus objetivos personales. Un retraso puede obligarte a modificar una estrategia. En lugar de reaccionar desde el orgullo, convendrá analizar qué necesita ser corregido.

: la tensión puede manifestarse en asuntos relacionados con el trabajo, las responsabilidades y tus objetivos personales. Un retraso puede obligarte a modificar una estrategia. En lugar de reaccionar desde el orgullo, convendrá analizar qué necesita ser corregido. Virgo : la organización será puesta a prueba. Una acumulación de pendientes puede generar cansancio y frustración. El desafío consistirá en aceptar que no todo tiene que resolverse al mismo tiempo y establecer prioridades realistas.

: la organización será puesta a prueba. Una acumulación de pendientes puede generar cansancio y frustración. El desafío consistirá en aceptar que no todo tiene que resolverse al mismo tiempo y establecer prioridades realistas. Sagitario : tus proyectos personales pueden encontrarse con restricciones que no habías previsto. Una figura de autoridad o una obligación externa podría limitar temporalmente tu margen de acción. La paciencia será fundamental para evitar conflictos innecesarios.

: tus proyectos personales pueden encontrarse con restricciones que no habías previsto. Una figura de autoridad o una obligación externa podría limitar temporalmente tu margen de acción. La paciencia será fundamental para evitar conflictos innecesarios. Capricornio : la cuadratura puede sentirse especialmente en asuntos relacionados con vínculos, acuerdos y responsabilidades compartidas. Será necesario revisar compromisos y evitar cargar con más de lo que puedes sostener. Una conversación firme puede prevenir problemas posteriores.

: la cuadratura puede sentirse especialmente en asuntos relacionados con vínculos, acuerdos y responsabilidades compartidas. Será necesario revisar compromisos y evitar cargar con más de lo que puedes sostener. Una conversación firme puede prevenir problemas posteriores. Escorpio : al estar tradicionalmente regido por Marte, puedes sentir con fuerza la tensión entre avanzar y proteger tu estabilidad emocional. Una situación familiar puede despertar una reacción intensa. El desafío será responder con estrategia y no desde el enojo acumulado.

: al estar tradicionalmente regido por Marte, puedes sentir con fuerza la tensión entre avanzar y proteger tu estabilidad emocional. Una situación familiar puede despertar una reacción intensa. El desafío será responder con estrategia y no desde el enojo acumulado. Piscis: Marte en Cáncer activa una energía emocional que puede llevarte a defender con intensidad aquello que consideras importante. Sin embargo, Saturno puede imponer límites desde asuntos económicos o responsabilidades compartidas. Será conveniente revisar compromisos antes de tomar decisiones definitivas.

¿Cuál es la energía disponible de la cuadratura entre Marte en Cáncer y Saturno retrógrado en Aries en septiembre 2026?

Desde la astrología, una cuadratura representa un ángulo de 90 grados entre dos puntos de la carta astral y suele interpretarse como una configuración que genera fricción. En este caso, Marte transita por Cáncer mientras Saturno retrógrado recorre Aries, enfrentando dos maneras diferentes de actuar frente a las circunstancias.

Marte representa el impulso, la acción, el deseo de avanzar y la capacidad de defenderse. En Cáncer, su expresión puede estar profundamente relacionada con la seguridad emocional, el hogar, la familia y la necesidad de proteger aquello que se considera importante. Saturno, en Aries, introduce límites, responsabilidad y la necesidad de asumir las consecuencias de las decisiones personales.

La condición retrógrada de Saturno agrega una dimensión de revisión. En lugar de avanzar sin cuestionamientos, esta energía puede llevar a replantear decisiones, responsabilidades y objetivos que comenzaron a desarrollarse anteriormente. El resultado puede sentirse como una especie de freno frente al deseo de actuar inmediatamente.

Durante los primeros días de septiembre, esta combinación puede manifestarse mediante:



Demoras en proyectos que parecían encaminados

Frustración ante límites externos

Discusiones provocadas por cansancio acumulado

Necesidad de revisar responsabilidades familiares

Dificultad para equilibrar obligaciones y deseos personales

Sensación de avanzar y retroceder constantemente

Necesidad de establecer límites más firmes

Revisión de decisiones tomadas impulsivamente

La tensión entre ambos planetas también puede generar un conflicto entre la reacción emocional y la responsabilidad. Por ello, la energía de esta cuadratura no tiene por qué traducirse literalmente en mala suerte. Desde la perspectiva astrológica, puede funcionar como una etapa de prueba y corrección.

Los obstáculos pueden revelar qué proyectos carecen de estructura, qué responsabilidades necesitan redistribuirse y dónde hace falta actuar con mayor madurez. Para los signos más sensibles a esta configuración, la recomendación será evitar enfrentamientos innecesarios, revisar compromisos y no tomar decisiones definitivas durante momentos de enojo o agotamiento.