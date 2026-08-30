Desde el estreno de KPop Demon Hunters, los Saja Boys se convirtieron en uno de los elementos centrales de la historia. El grupo es el rival directo de las Guerreras KPop, pero también tienen sus fans, por lo que puedes hacer estas 4 ideas de mini marcos de fotos para recuerdos inspirados en la banda, o bien, hacer estas manualidades de blocs de notas.

Los Saja Boys están interesados por Jinu, Abby, Baby, Mystery y Romance. Pese a ser el grupo antagónico, la canción de "Soda Pop" se quedó en la memoria colectiva de los fanáticos de la película de Netflix, por lo que tienen sus fans, los cuales pueden replicar estas 6 ideas de fondos de pantalla para celular.

Manualidades de KPop Demon Hunters: 4 ideas para hacer mini marcos de fotos para recuerdos inspirados en Saja Boys|IA

Las ideas para hacer mini marcos para fotos

1. Cartón con estrellas: La primera opción está hecha de cartón grueso. El material puede cortarse en forma rectangular y dejar un espacio central ligeramente menor que la fotografía o photocard que se quiera colocar. Los bordes pueden decorarse con estrellas, corazones, letras, pequeñas figuras de foami y papel metálico para crear una apariencia relacionada con la agrupación musical. Para ello necesitarás cartón, foami, pintura acrílica, stickers y elementos decorativos fáciles de conseguir.

2. Escenario musical: Otra opción es transformar el marco en un pequeño escenario. Una base de cartón puede funcionar como fondo, mientras que otras piezas recortadas crean una plataforma, luces, bocinas o micrófonos. La fotografía queda en el centro como si el personaje ocupara el escenario durante una presentación.

3. Tipo shaker: El tercer diseño es un pequeño marco tipo shaker. Para hacerlo, se necesitan dos piezas de cartón con la misma forma, una mica transparente y un espacio interior donde puedan moverse pequeños adornos. Estrellas, lentejuelas, corazones o confeti pueden colocarse dentro de esa cámara antes de sellar los bordes. Cabe destacar que se recomienda utilizar mica transparente junto con pequeños elementos decorativos.

4. Individuales: La cuarta idea consiste en crear una colección de cinco mini marcos, uno para cada integrante. Cada pieza puede llevar el nombre del personaje, una fotografía y detalles decorativos como stickers, estrellas o figuras.