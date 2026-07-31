Manualidades de Encanto: 3 ideas creativas para crear tus adornos llenos de magia

Las manualidades representan uno de los entretenimientos más económicos que existe. Esta práctica con gran peso en el ámbito escolar se ha trasladado a muchos hogares como un motivo para el encuentro y como una salida a las pesadas rutinas laborales.

Los proyectos que se pueden llevar a cabo con manualidades son muy variados y prácticamente infinitos. Sin embargo, al ser una práctica que por lo general comparten grandes y chicos, las ideas que lideran son las relacionadas con videojuegos y películas, como es el caso de “Encanto”.

Manualidades de Encanto

La propuesta de esta oportunidad está compuesta de 3 ideas de manualidades inspiradas en la magia del filme “Encanto”. El objetivo es poder crear adornos para el hogar con pocos materiales y un simple paso a paso:

La puerta mágica luminosa

Materiales



Cartón firme (reciclado de alguna caja).

Pintura acrílica amarilla, dorada y ocre.

Marcador permanente o pintura en relieve (glitter glue) dorado.

Luces LED a pila (tipo "guirnalda de arroz").

Tijeras y silicona líquida o caliente.

Paso a paso



Corta la base: Recorta un rectángulo de cartón con la forma redondeada en la parte superior, imitando la silueta de una puerta marco. Pinta el fondo: Aplica una capa de pintura dorada o amarilla vibrante como base. Dibuja los detalles: Usa un marcador permanente o glitter líquido dorado para trazar los tallados de la puerta (puedes dibujar siluetas de plantas, mariposas y el nombre o contorno de un personaje). Agrega la iluminación: Haz pequeños orificios en el cartón alrededor del marco e inserta las luces LED desde atrás para que la puerta "brille" con su propio don.

Crea tus adornos de Encanto

Si la opción anterior fue de tu agrado, te interesará saber que aún quedan dos manualidades llenas de magia. En todos los casos, “Encanto” es lo que invita a poner a prueba nuestra imaginación y poder creativo:

Las mariposas amarillas de Mirabel

Materiales



Hojas de cartulina o papel crepé color amarillo y naranja.

Limpiapipas o alambre fino de manualidades.

Brillantina (glitter) dorada.

Hilo transparente o cinta decorativa.

Paso a paso



Corta el papel: Recorta cuadrados de cartulina o papel crepé amarillo (de unos 10x10cm). Pliega las alas: Pliega el papel en forma de abanico (pliegues en zig-zag) para darle textura y volumen. Forma el cuerpo: Dobla un limpiapipas por la mitad abrazando el centro del papel plegado y tuércelo para formar el cuerpo y las antenas de la mariposa. Abre las alas y decora: Abre con cuidado los pliegues del papel para darle forma a las alas y añade toques de brillantina en los bordes con un poco de pegamento. Colócalas: Únelas a un hilo transparente para crear una guirnalda colgante o pégalas directamente en la pared.

La maceta flotante e inagotable de Isabela

Materiales



Una maceta pequeña de plástico o terracota.

Flores artificiales coloridas (rosas, orquídeas, margaritas en tonos violetas, fucsias y amarillos).

Espuma floral (oasis) o un trozo de telgopor.

Pintura en tonos lavanda o rosa pastel.

Cinta o encaje decorativo.

Paso a paso

