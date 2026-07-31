¿Quién ganó hoy 31 de julio el Collar de Inmunidad Grupal de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Luego de la triste despedida de Bobby Larios, la tribu de los Halcones ya no quiere seguir acumulando derrotas y están en búsqueda de llevarse el Collar de Inmunidad Grupal en Survivor México La Reliquia en Llamas. Esto porque conforme pasan los días, los sobrevivientes van dándose cuenta de la importancia de no quedar débiles ante sus rivales y HOY los duelos contra los Jaguares se vivirán al máximo.

Por qué el Collar de Inmunidad Grupal en Survivor México La Reliquia en Llamas es importante y quién lo gana HOY 31 de julio

Todas las recompensas en Survivor México La Reliquia en Llamas son importantes, pero cuando se trata de la Inmunidad Grupal, la tensión es mucho mayor. Esto porque se trata de una oportunidad para las tribus de mantenerse unidos y no perder integrantes, ya que ser débiles en cantidad puede afectarles en el rendimiento de las pruebas y a nivel emocional.

Para descubrir cuál fue el grupo ganador, no te pierdas Survivor México La Reliquia en Llamas en punto de las 18:30 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También puedes sintonizar los episodios GRATIS en la app o sitio web de Azteca UNO o en survivormexico.tv.

¿Quién fue el PRIMER ELIMINADO de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Luego de ser nominado por su propia tribu con un total de cinco votos, Bobby Larios se convirtió en el primer Sobreviviente eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas. Su rival en el duelo final fue Azalia, quien pasó de ser exiliada a ganarse una semana más y llevarse la primera pieza de la Reliquia que todos anhelan.

Sin embargo, lo que la polémica conductora de TV no veía venir, es que la satisfacción de tener en su poder este codiciado objeto no le duraría ni un día, pues a las pocas horas de recibirlo se lo robaron. Como era de esperarse, esta situación la molestó profundamente, pero estas estrategias están permitidas y por eso todos deben estar más que atentos a lo que pasa a su alrededor.

TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas: lista actual