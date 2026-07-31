Las velas aromáticas son piezas importantes en las rutinas de relajación en muchos hogares porque ayudan a crear un ambiente agradable gracias a la iluminación tenue y las fragancias. Es por ello que traemos para ti estas 3 ideas que puedes hacer tú misma de manera casera con este paso a paso para el baño, al igual que estos 4 monederos de tela para crear en casa sin máquina de coser.

Los aceites esenciales, como la lavanda o la manzanilla, son los principales para generar una sensación de calma en el ser humano. Es importante mencionar que al hacer las velas caseras se pueden controlar los ingredientes y reutilizar los recipientes de vidrio. Mientras que estos botes de plástico vacíos sin tapa los puedes reciclar de esta manera para la cocina.

El paso a paso para hacer velas para baño

1. Vela de lavanda: Es uno de los aromas más utilizados en productos de relajación. Los materiales a utilizar son cera de soya en hojuelas, un recipiente de vidrio resistente al calor, una mecha de algodón, aceite esencial de lavanda y un palillo de madera para mantener la mecha centrada. Primero, se derrite la cera a baño María hasta alcanzar la temperatura recomendada por el fabricante; después se agrega el aceite y se vierte la mezcla en el recipiente antes de colocar la mecha.

3 ideas de velas caseras para un baño relajante que puedes hacer tú misma: paso a paso|IA

2. Vainilla y avena decorativa: Para hacerla se necesita cera de soya, esencia aromática de vainilla, hojuelas de avena para decoración y un frasco de vidrio reciclado. Tras fundir la cera, se agrega la fragancia en la proporción recomendada por el fabricante y se vierte la mezcla en el recipiente. Antes de que solidifique por completo, se añaden unas pocas hojuelas de avena sobre la superficie para decorarla.

3. Eucalipto y naranja dulce: La mezcla da una sensación de frescura. El primer paso es fijar la mecha en el fondo del recipiente mediante una base adhesiva, con un corte aproximado de 6 milímetros. Después se agrega la cera fundida con las esencias aromáticas y se deja enfriar durante al menos 24 horas antes del primer uso.