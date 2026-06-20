¿Cómo hacer un capeado perfecto al estilo MasterChef 24/7?

Dentro de MasterChef 24/7, el capeado es una de esas pruebas de fuego que delatan de inmediato quién tiene técnica y quién solo depende de la suerte. No se trata simplemente de sumergir comida en huevo y aventarla al sartén; un verdadero capeado debe ser una cobertura ligera, infladita, dorada y, sobre todo, que no absorba ríos de grasa.

Para dominar esta joya de nuestra gastronomía y no morir en el intento, los expertos de Larousse Cocina tienen la guía definitiva. Con estos pasos vas a lograr esa textura de nube que tanto buscan los jueces del reality.

El secreto está en el aire y la harinaEl primer paso para un éxito rotundo es el manejo de los huevos. Separa las claras de las yemas con mucho cuidado; si se te va una sola gota de grasa, la mezcla no va a levantar. Bate las claras con un batidor globo o en la batidora hasta que alcancen el punto de turrón, es decir, que formen picos firmes. Una vez que tengas esa consistencia, incorpora a las claras batidas las yemas y un poco de harina y sal. Aquí viene el truco de los profesionales: mezcla los ingredientes con movimientos envolventes hasta obtener una mezcla homogénea, cuidando no bajar el aire que ya lograste atrapar.

Antes de bañar tu alimiento, necesitas preparar la superficie. Cubre el ingrediente que desea capear con harina y sacuda para remover el exceso. Este paso es vital para que el huevo realmente se agarre a la comida y no se desplace al entrar al sartén.

Con el producto listo, introduce el ingrediente en el huevo batido y cúbrelo completamente. Saca el ingrediente del huevo batido con cuidado, verificando que esté completamente cubierto de manera uniforme.

El verdadero clímax de la técnica ocurre en la estufa. Introduce el ingrediente en aceite calentado previamente a 180°C. Si el aceite está frío, el capeado se va a aguadar; si está muy caliente, se va a quemar por fuera y quedará crudo por dentro. Voltea el alimento capeado con ayuda de una cuchara de acero para que se dore completamente por ambos lados, logrando ese tono oro tan vistoso. Finalmente, retira del aceite con ayuda de una cuchara perforada cuando el ingrediente se haya dorado por ambos lados. Pásalo por papel absorbente y listo: tendrás un plato digno del balcón de MasterChef 24/7.

El truco del Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 para hacer un capeado bonito