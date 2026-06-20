6 ideas de separadores de carpetas de KPop Demon Hunters, para organizar tus materias con Las Guerreras KPop

Una gran ventaja que ofrece el uso de carpetas en la escuela no solo consiste en la capacidad de organizar los elementos que la componen de la manera que prefieras, sino también son altamente personalizables. Si tu hija o sobrina es súper fan de Las Guerreras KPop, entonces va a apreciar mucho un conjunto de separadores de carpetas de KPop Demon Hunters.

A continuación te compartiremos algunas plantillas para organizar las materias escolares con Rumi, Mira y Zoey. Están disponibles para descargar e imprimir, algunas también tienen espacios para personalizar.

6 ideas de separadores de carpetas de KPop Demon Hunters

1. En estilo anime

La primera opción de nuestro listado es una portada que presenta a las Huntrix en formato de personajes de anime, y con un tierno fondo en colores pastel. Tiene espacios para escribir el nombre de la estudiante, escuela, profesora y grado escolar.

2. En tonos neón

Nos fascinó este diseño que presenta tanto a las Huntrix como a sus antagonistas, los Saja Boys; tiene un fondo de colores neón y un letrero en blanco para poner el nombre de la materia que prefieras.

3. Conjunto de portadas que sirven como separadores de carpetas de KPop Demon Hunters

A partir de la plataforma Pinterest puedes acceder a una colección de portadas de materias con temática de Las Guerreras KPop; hay diseños muy diversos y en una amplia gama de colores, además hay portadas dedicadas únicamente a Rumi, Mira o Zoey. Puedes elegir las que más te gusten para imprimir y tener variedad en tu carpeta o distinguir mejor cada asignatura.

4. De los Saja Boys

Hay muchas fans que prefieren "Soda Pop" que "Golden", y para ellas también hay grandes opciones de separadores de carpetas de KPop Demon Hunters. En este diseño, por ejemplo, los protagonistas absolutos son los Saja Boys; tiene espacios designados para escribir nombre, escuela, grado, grupo y materia.

5. En versión kawaii

También hay opciones de diseños de separadores que presenta a Las Guerreras KPop en su versión más tierna y adorable. En tu carpeta puedes mezclar distintos estilos y estéticas.

6. De Rumi

Si eres fan de algún personaje en particular, puedes buscar diseños como esta hermosa plantilla dedicada a Rumi. Una opción es llenar tu carpeta de diseños de un mismo personaje o diferenciar cada materia con ayuda de un personaje específico.