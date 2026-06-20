Claudia tiene sentimientos encontrados sobre su estrategia para permanecer en MasterChef 24/7: “Necesito ver cómo veo la chamba”

El próximo domingo 21 de junio conoceremos al sexto eliminado de MasterChef 24/7 y eso ha puesto en alerta a los cocineros, pues la mayoría solamente tienen una última oportunidad para evitar la gala de eliminación con el reto de salvación de esta noche; sin embargo, Claudia ha mostrado sentimientos encontrados sobre su estrategia para permanecer en el reality show.

A minutos de que diera inicio la gala de salvación, Claudia se encontraba preparándose en el baño con Luis cuando le compartió a su compañero que quisiera que "todos los días sean 8 de la noche" para cocinar en el foro y aunque deseó que esta noche pueda subir al balcón, afirmó que si no fuera el caso, "se la fletaría" el próximo domingo.

Aunque dijo que le gustaría cocinar el domingo, la participante no pasó por alto el elevado nivel que ha adquirido el resto de resto de sus compañeros, por lo que sentenció que "necesita ver cómo ve hoy la chamba".

Claudia le hizo saber a Luis que se desespera cuando se encuentra en el balcón y que preferiría estar abajo cocinando, a lo que el conductor de "Notibola" le compartió que aunque entiende la postura, no es necesario ponerse en riesgo de salir del reality show, por lo que la concursante le hizo hincapié que también le "echa ganas" para subir por sus propios méritos.

Luego de bromear con la posibilidad de al menos ayudar en labores de limpieza, Luis le preguntó si le gustaría ayudar a algún compañero, a lo que Claudia respondió que no, pues en caso de que fuera eliminado, cargaría con cierta culpa, pero dejó abierta la posibilidad mientras no se trate de un reto de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Flor, Emmanuel, Camila e Ixdit como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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