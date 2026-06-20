¡Vamos! El Chef Poncho Cadena regresa a MasterChef 24/7; conoce el motivo de su ausencia

Esta quinta semana de MasterChef 24/7 las cosas han subido de intensidad a niveles poco vistos y es que la exigencia de la competencia día con día obliga a los Cocineros y entregar lo mejor de sí mismos, aunque hay otra parte bastante importante que siempre está en constante actividad: nuestros Chefs quienes cada noche evalúan los platillos.

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Un detalle que no pasó desapercibido en MasterChef 24/7 fue la ausencia del Chef Poncho Cadena y su inigualable carisma, baja que fue muy comentada dentro el universo del programa al ser una de las personalidades que gala con gala nos da grandes momentos.

¿Qué le pasó al Chef Poncho Cadena?

Lamentablemente el Chef se ausentó por un par de días dentro de la semana por problemas de salud, aunque afortunadamente estos no fueron graves y puso reincorporarse a sus actividades normales este jueves y viernes de MasterChef 24/7, por lo que podremos seguir contando con sus consejos y juicios respecto al desarrollo de nuestros cocineros.

¿Quién es el Poncho Cadena?

Alfonso Cadena es uno de los chefs mexicanos más reconocidos de todos los tiempos, y es importante mencionar que el sonorense ha formado parte de un linaje de personalidades dedicadas a la cocina.

Su destreza y conocimientos para la cocina lo han convertido en una de las personalidades más destacadas de México, por ello su participación en MasterChef 24/7.

¿Qué ha pasado en la quinta semana de MasterChef 24/7?

Hasta este viernes de Salvación, todo ha dado un gran giro en MasterChef 24/7, pues los primeros Cocineros salvados han sido Flor al ganar como capitana la Batalla por Equipos y esta eligió a Emmanuel y a Camila.

Por otro lado, el público hizo sentir su participación y votó para salvar a Ixdit, siendo ellos quienes tienen asegurada su permanencia una semana más dentro de este programa.