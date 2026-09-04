Manualidades con frascos: 3 ideas para diseñar dispensadores de jabón con envases de café
Manualidades con frascos. 3 formas creativas de transformar tus frascos de café en dispensadores de jabón elegantes.
La imaginación es algo que traemos de forma innata, pero algunas personas han logrado ejercitarla en mayor medida y se encargan de crear e idear diferentes objetos. De todos modos, si de crear se trata, cualquiera puede hacer manualidades en la actualidad y darle forma a grandes creaciones.
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Las manualidades se están difundiendo en el presente como una de las prácticas en auge ya que ha logrado escapar del ámbito escolar y llegar a los hogares de las personas que necesitan un cable a tierra. Esto se debe a que esta práctica es recomendada para desestresarse, alejarse de los dispositivos móviles y tomarse un respiro en medio de las largas rutinas laborales.
Manualidades con frascos
Lo bueno de las manualidades es que los proyectos abundan y parecen multiplicarse a diario. Además, los materiales que pueden emplearse son prácticamente infinitos y a cada iniciativa le podemos imprimir nuestras propias modificaciones y preferencias.
@noseaswaste
¿Y tú qué haces con los frascos de vidrio? 🫢 Ecoamiiixx, aquí no juzgamos ¿okey? 👌🏼 Yo sé, yo séeeee, a veces es inevitable rescatar los frascos porque se ven bonitos y podrían servir para algo más. 😩 Pero si recicla los que no uses. ♻️♬ sonido original - Charlotte:)
En esta oportunidad, ponemos de relieve manualidades que demandan el uso de frascos de café. Estos envases que son de vidrio son materiales muy interesantes para hacer diversas creaciones y hoy te contaremos cómo los puedes convertir en dispensadores de jabón.
De frasco a dispensador de jabón
Transformar los frascos de vidrio de café en dispensadores de jabón líquido es un proyecto de reciclaje rápido, estético y funcional. Es por eso que se trata de una manualidad muy interesante para abordar y que, si sigues el siguiente paso a paso, podrás lucirte con estas tres ideas creativas:
Estilo rústico vintage
- Materiales: Frasco de café, pintura a la tiza (chalk paint), hilo de yute o sisal, pico vertidor (bomba dispensadora) y silicona líquida.
Paso a paso
- Limpia bien el frasco.
- Aplica dos capas de pintura a la tiza del color de tu preferencia (blanco cal, beige o pastel) dejando secar entre capas.
- Una vez seco, lija suavemente los bordes o relieve para darle un efecto desgastado.
- Envuelve el cuello del frasco con varias vueltas de hilo de yute haciendo un moño.
- Perfora la tapa original con un taladro o tijera para encajar la bomba dispensadora y séllala por dentro con silicona para evitar filtraciones.
Estilo minimalista de botica
- Materiales: Frasco de café, laca/pintura en aerosol mate (negra o blanca), etiqueta adhesiva impermeable personalizada y bomba dispensadora rígida.
Paso a paso
- Pinta la tapa del frasco con aerosol negro mate.
- Diseña e imprime una etiqueta estilo farmacia antigua o "botica" en papel vinilo (para que no se arruine con el agua) con textos como Jabón Manos, Manzanilla & Miel o Loción.
- Pega la etiqueta bien centrada.
- Haz la perforación en el centro de la tapa, coloca la bomba y rosca el mecanismo en el frasco limpio y transparente.
Estilo botánico transparente
- Materiales: Frasco de café, plantas/elementos botánicos secos (eucalipto, rodajas de naranja deshidratada, ramas de romero), glicerina o jabón líquido transparente y bomba dispensadora.
Paso a paso
- Mantén el vidrio del frasco completamente transparente.
- Introduce los elementos botánicos dentro del recipiente creando una composición visual.
- Llena el frasco con un jabón líquido o detergente 100% transparente para que las ramas o frutos queden visibles flotando dentro del líquido.
- Adapta el mecanismo de la bomba a la tapa pintada de un tono metálico (dorado o bronce) para un acabado elegante.