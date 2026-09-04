Manualidades con frascos: 3 ideas para diseñar dispensadores de jabón con envases de café

La imaginación es algo que traemos de forma innata, pero algunas personas han logrado ejercitarla en mayor medida y se encargan de crear e idear diferentes objetos. De todos modos, si de crear se trata, cualquiera puede hacer manualidades en la actualidad y darle forma a grandes creaciones.

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Las manualidades se están difundiendo en el presente como una de las prácticas en auge ya que ha logrado escapar del ámbito escolar y llegar a los hogares de las personas que necesitan un cable a tierra. Esto se debe a que esta práctica es recomendada para desestresarse, alejarse de los dispositivos móviles y tomarse un respiro en medio de las largas rutinas laborales.

Manualidades con frascos

Lo bueno de las manualidades es que los proyectos abundan y parecen multiplicarse a diario. Además, los materiales que pueden emplearse son prácticamente infinitos y a cada iniciativa le podemos imprimir nuestras propias modificaciones y preferencias.

@noseaswaste ¿Y tú qué haces con los frascos de vidrio? 🫢 Ecoamiiixx, aquí no juzgamos ¿okey? 👌🏼 Yo sé, yo séeeee, a veces es inevitable rescatar los frascos porque se ven bonitos y podrían servir para algo más. 😩 Pero si recicla los que no uses. ♻️ ♬ sonido original - Charlotte:)

En esta oportunidad, ponemos de relieve manualidades que demandan el uso de frascos de café. Estos envases que son de vidrio son materiales muy interesantes para hacer diversas creaciones y hoy te contaremos cómo los puedes convertir en dispensadores de jabón.

De frasco a dispensador de jabón

Transformar los frascos de vidrio de café en dispensadores de jabón líquido es un proyecto de reciclaje rápido, estético y funcional. Es por eso que se trata de una manualidad muy interesante para abordar y que, si sigues el siguiente paso a paso, podrás lucirte con estas tres ideas creativas:

Estilo rústico vintage

Materiales: Frasco de café, pintura a la tiza (chalk paint), hilo de yute o sisal, pico vertidor (bomba dispensadora) y silicona líquida.

Paso a paso



Limpia bien el frasco. Aplica dos capas de pintura a la tiza del color de tu preferencia (blanco cal, beige o pastel) dejando secar entre capas. Una vez seco, lija suavemente los bordes o relieve para darle un efecto desgastado. Envuelve el cuello del frasco con varias vueltas de hilo de yute haciendo un moño. Perfora la tapa original con un taladro o tijera para encajar la bomba dispensadora y séllala por dentro con silicona para evitar filtraciones.

Estilo minimalista de botica

Materiales: Frasco de café, laca/pintura en aerosol mate (negra o blanca), etiqueta adhesiva impermeable personalizada y bomba dispensadora rígida.

Paso a paso



Pinta la tapa del frasco con aerosol negro mate. Diseña e imprime una etiqueta estilo farmacia antigua o "botica" en papel vinilo (para que no se arruine con el agua) con textos como Jabón Manos, Manzanilla & Miel o Loción. Pega la etiqueta bien centrada. Haz la perforación en el centro de la tapa, coloca la bomba y rosca el mecanismo en el frasco limpio y transparente.

Estilo botánico transparente

Materiales: Frasco de café, plantas/elementos botánicos secos (eucalipto, rodajas de naranja deshidratada, ramas de romero), glicerina o jabón líquido transparente y bomba dispensadora.

Paso a paso

