Increíbles fondos de pantalla de Toy Story 5 para tablet: ideas originales

Toy Story es una de las películas más queridas entre grandes y chicos. En su última entrega nos lleva a replantearnos sobre la influencia de la tecnología con la aparición de Lilypad, una tablet inteligente.

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Siguiendo el camino de la tablet es que te vamos a contar cuáles son los mejores fondos de pantalla de Toy Story 5 para personalizar tu dispositivo. Estas son grandes ideas que puedes llevar a cabo.

¿Cuáles son los mejores fondos de pantalla de Toy Story?

El "Modo Inmersivo": Conviértete en Lilypad



La interfaz oficial de Lilypad: para esta opción debes buscar o recrear el fondo de pantalla que utiliza la tablet en la película. Cuando lo utilices tu dispositivo parecerá que es Lilypad.

Tip Pro: Marcas como Belkin lanzaron fundas oficiales de la película con un código QR que te da acceso directo al fondo de pantalla original limpio para configurar tu pantalla de inicio.

La tablet tiene un gran protagonismo.|Pinterest

Minimalismo de Pixar (Estilo Estético)



Las icónicas nubes de Andy: una gran idea es utilizar el clásico fondo azul con nubes blancas, pero un poco más actualizado. Puedes agregar una pequeña silueta digital o pixelada de Woody y Buzz en una esquina, haciendo alusión al choque entre los juguetes clásicos y la tecnología de la quinta entrega.

Textura "Neon Tech": aquí te dejamos esta opción en la que encuentras diseños de líneas de circuitos brillantes en color verde neón que se entrelazan con las siluetas minimalistas de tus personajes favoritos.

Escenas de Contraste (Juguetes vs. Tecnología)

Woody y Buzz frente a la pantalla: Un fondo de pantalla que simule la perspectiva desde "dentro" de la tablet, mostrando a Woody, Buzz y Jessie mirando asombrados hacia la pantalla (hacia ti).

¿Cómo conseguir este fondo de pantalla?