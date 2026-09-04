Expertos en psicología coinciden: esta es la verdadera causa por la que te tiembla el párpado del ojo

Cuando te “tiembla el ojo”, un término que suele utilizarse para referirse a la mioquimia palpebral, se presenta una contracción muscular involuntaria en el párpado. Este movimiento suele asociarse con el estrés, pero no es la única razón por la que puede aparecer. De hecho, existen varios motivos que podrían provocarlo y es importante saber cómo actuar en cada caso .

¿Por qué tiembla el párpado del ojo?

El “ojo tiembla” debido a una señal del cuerpo que puede indicar que algo está ocurriendo de manera acelerada, según el Dr. Rogelio Ribes Escudero, jefe de trasplante de córnea del Hospital Alemán, de acuerdo con información de La Nación.

El ojos seco puede ser una causante de que “tiemble el ojo”.|Canva

Cuando aparece este movimiento, el párpado presenta pequeñas contracciones involuntarias que pueden sentirse como un temblor. Aunque generalmente no representa un problema grave, puede resultar molesto .

Entre las causas más comunes por las que puede temblar el párpado del ojo se encuentran:

El cansancio visual.

El estrés.

La ansiedad.

La falta de sueño.

El consumo excesivo de cafeína, té o mate.

La sequedad ocular.

¿Qué hacer cuando te “tiembla el ojo”?

Si notas que te “tiembla el ojo”, una de las recomendaciones de los expertos es esperar, ya que este tipo de espasmo suele desaparecer por sí solo. También es recomendable reducir el trabajo y tomar momentos de descanso, tanto físico como visual.

En caso de que te preocupe cuando te “tiembla el ojo” es mejor acudir con un oftalmólogo.|Canva

Sin embargo, si el espasmo continúa durante varios días, aparece con mayor frecuencia o se acompaña de otros síntomas, lo más recomendable es acudir con un oftalmólogo para recibir una revisión personalizada y descartar otros problemas oculares, según Psicología y Mente.

Pero no te alarmes, la mioquimia palpebral es una condición benigna, temporal y sin gravedad, según Mayo Clinic, así que puedes estar tranquilo. No obstante, es un buen indicador de que debes escuchar cuidadosamente a tu cuerpo.