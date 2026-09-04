5 fondos de pantalla de BTS para celular en movimiento
Esta es una manera interesante con la que puedes personalizar tu dispositivo móvil.
BTS es uno de los grupos de K-Pop más famosos del mundo. Este fenómeno surgió en el año 2013 y son conocidos popularmente como Bangtan Boys o Beyond the Scene, y sus seguidores en todo el mundo se autodenominan ARMY.
En pleno concierto, Emmanuel le dedicó un tema a su esposa, quien se encontraba en silla de ruedas entre el público
Si eres fanático/a de BTS pues te traemos las mejores opciones para que coloques de fondo de pantalla en movimiento, es decir un live wallpapapers. Esta es una creíble manera de personalizar tu celular al máximo.
¿Cuáles son los mejores fondos de pantalla de BTS?
Si quieres personalizar tu celular, pues tenemos las mejores ideas para ti:
Logotipo BTS Neón Galaxia
Esta es una gran opción ya que nos ofrece un fondo minimalista y elegante. Lo que aquí aparece es el logotipo de BTS brillando con efectos de luces neón y destellos cósmicos sobre un fondo oscuro o galáctico.
Concierto y Luces de Army Bombs
Este es un fragmento de video en bucle de una presentación en vivo, ideal para ver el océano de luces moradas vibrando cada vez que desbloqueas tu pantalla.
Estética Chibi BT21 / Cartoon
También puedes optar por animaciones adorables en bucle de los personajes de BT21 interactuando o bailando, perfecto si buscas un estilo tierno, cute y colorido.
Línea de Miembros Integrados (OT7)
Un video grupal editado de los chicos en alfombras rojas o sesiones de fotos conceptuales [con transiciones suaves y efectos visuales de fondo]
Focus Cam de tu Bias
Por último, puedes utilizar un clip en cámara lenta de tu miembro favorito (Jungkook, V, Jimin, Suga, J-Hope, Jin o RM) extraído de un video musical o presentación en vivo.
¿De qué manera puedes aplicarlos?
Las mejores maneras de poder aplicar estos elementos son:
- Apps especializadas en Google Play: Instala herramientas como BTS Video Live Wallpaper en Google Play o la alternativa Fondos de pantalla de BTS por Azan Studio, las cuales ya vienen con catálogos listos para usar con música y video incorporado.
- TikTok e Instagram: Puedes buscar Fondos De Pantalla Movimiento BTS en TikTok o reels en Instagram con plantillas de Licowa.
- Creador propio: Otra manera interesante es que si tienes un video puedes descargar una app como Video Live Wallpaper en YouTube (Tutorial), selecciona tu fragmento favorito y establécelo como fondo de pantalla en segundos.