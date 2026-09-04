5 fondos de pantalla de BTS para celular en movimiento

BTS es uno de los grupos de K-Pop más famosos del mundo. Este fenómeno surgió en el año 2013 y son conocidos popularmente como Bangtan Boys o Beyond the Scene, y sus seguidores en todo el mundo se autodenominan ARMY.

En pleno concierto, Emmanuel le dedicó un tema a su esposa, quien se encontraba en silla de ruedas entre el público

Si eres fanático/a de BTS pues te traemos las mejores opciones para que coloques de fondo de pantalla en movimiento, es decir un live wallpapapers. Esta es una creíble manera de personalizar tu celular al máximo.

¿Cuáles son los mejores fondos de pantalla de BTS?

Si quieres personalizar tu celular, pues tenemos las mejores ideas para ti:

Logotipo BTS Neón Galaxia

Esta es una gran opción ya que nos ofrece un fondo minimalista y elegante. Lo que aquí aparece es el logotipo de BTS brillando con efectos de luces neón y destellos cósmicos sobre un fondo oscuro o galáctico.

Este fondo es increíble.|Pinterest

Concierto y Luces de Army Bombs

Este es un fragmento de video en bucle de una presentación en vivo, ideal para ver el océano de luces moradas vibrando cada vez que desbloqueas tu pantalla.

Estética Chibi BT21 / Cartoon

También puedes optar por animaciones adorables en bucle de los personajes de BT21 interactuando o bailando, perfecto si buscas un estilo tierno, cute y colorido.

Línea de Miembros Integrados (OT7)

Un video grupal editado de los chicos en alfombras rojas o sesiones de fotos conceptuales [con transiciones suaves y efectos visuales de fondo]

El grupo es una buena opción.|Pinterest

Focus Cam de tu Bias

Por último, puedes utilizar un clip en cámara lenta de tu miembro favorito (Jungkook, V, Jimin, Suga, J-Hope, Jin o RM) extraído de un video musical o presentación en vivo.

¿De qué manera puedes aplicarlos?

Las mejores maneras de poder aplicar estos elementos son:

