Manualidades de Intensamente: 3 ideas para hacer tus propios personajes

La creatividad es algo que las personas traemos de forma innata pero que debemos alimentar a través de nuestra imaginación. Mientras algunos vienen con una especie de don para pasar de las ideas abstractas a lo real, otros requieren de mucha práctica para conseguirlo.

Es la escuela uno de los ámbitos en donde se incentiva a la creatividad y las manualidades se encuentran entre las prácticas más elegidas para tal fin. De todos modos, estamos ante algo que podemos llevar a cabo en nuestra propia casa, promoviendo así el entretenimiento, la unión familiar y todo lejos de las pantallas.

Manos a la obra en casa

Las manualidades pueden llevarse a cabo con un sinfín de materiales como: papel, cartón, cartulina, tela, fieltro, arcilla, plástico, lana, vidrio, envases reciclados, ceras de colores, pintura, hilo, madera, alambre, entre otros, revela la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán (Colombia). Esta entidad precisa con ellos se puede obtener grandes cosas e incluso la reutilización de objetos que ya no sirven, convirtiéndolos en nuevas cosas innovadoras.

En este punto, advierte que las manualidades colaboran en el desarrollo de la imaginación y creatividad de grandes y chicos, motivo por el cual es una práctica ideal para llevar a cabo en casa. Con ella se incentiva el desarrollo motriz y eso precisa la importancia que tiene para niños y adultos.

Manualidades de Intensamente

Si deseas llevar a cabo manualidades con tu familia, las redes sociales y muchas plataformas digitales contienen una gran cantidad de ejemplos. Se trata de ideas y proyectos, con distintos niveles de dificultad, que se pueden replicar fácilmente en casa.

Al respecto, en esta oportunidad la propuesta se enfoca en la película animada “Intensamente”, un gran éxito de la gran pantalla que acaparó la atención de los niños y sus padres. A continuación, se detallan 3 ideas creativas, fáciles y con materiales muy accesibles para recrear a los personajes de esta maravillosa historia:

Personajes con tubos de cartón



Materiales: Tubos de cartón, pinturas acrílicas o témperas de los colores de las emociones y cartulinas de colores o marcadores.

Paso a paso

Pintar la base: Pinta cada tubo del color base del personaje que elijas. Deja secar por completo. Crear el cabello y la ropa: Para Tristeza, puedes pegar un poco de lana azul en la parte superior y dibujar su clásico suéter blanco con marcador. Para Furia, corta la parte superior del tubo en forma de zigzag para simular su cabeza enojada o fuego, y píntale su corbata. Para Alegría, añade cartulina azul cortada en puntas para su pelo radiante. Los rostros: Dibuja las expresiones con marcador negro (la boca gigante de Furia, los lentes de Tristeza, la mueca de Desagrado). Si tienes ojos móviles, ¡es el momento de pegarlos!

Piedras pintadas



Materiales: Piedras de río, pinturas acrílicas, marcadores permanentes de punta fina y barniz transparente.

Paso a paso

Selección y base: Lava bien las piedras. Pinta cada piedra por completo con el color de la emoción que quieras representar. Dibujar las expresiones: Una vez seca la pintura base, usa los marcadores permanentes para dibujar las caras. El toque final: Aplica una capa de barniz transparente. Esto les dará un acabado brillante idéntico al de las esferas de la memoria de la película.

Atrapasueños de las emociones



Materiales: Platos de cartón o de plástico blanco, lanas o hilos de los colores de los personajes, cartulinas, pegamento y una perforadora.

Paso a paso