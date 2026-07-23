Belinda denuncia amenazas de muerte por polémica con Kenia Os, y Danna sale a defenderla
Una fuerte polémica ha surgido entre las mayores cantantes pop que hay en nuestro país: Belinda, Kenia Os y Danna. La actriz de "Mentiras, la serie" denunció ante sus fans que había recibido amenazas de muerte por declaraciones que hizo recientemente, las cuales se han relacionado con Kenia. Por su parte, Danna ya salió a manifestarse sobre el tema con un comunicado.
A continuación te contamos qué dijo Belinda, cómo surgió el conflicto y qué expresó Danna al respecto.
Belinda dice que ha recibido amenazas de muerte
Fue mediante su comunidad en Instagram que Belinda habló con sus fans sobre los ataques que está recibiendo. "Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio. De hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben tener límites", dijo la cantante y actriz.
Belinda declaró que ella no incita al hate y pidió a sus fans empatía y respeto para no responder a comentarios de odio con más odio o con agresiones. "Quiero llevar una bonita relación con todas mis compañeras, sobre todo porque las mujeres merecemos muchísimo respeto y ese respeto yo siempre se lo he dado a mis compañeras".
¿Qué dijo Belinda que desató polémica con Kenia Os?
En una entrevista reciente con Vogue, Belinda anunció una colaboración musical con Danna que estaría cerca de estrenar. "Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos", dijo la cantante.
Estas declaraciones fueron interpretadas por algunas personas como una omisión hacia Kenia Os, con quien ya colaboró en el pasado. Aunado al video en el que Belinda y Kenia "se ignoran" durante un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desató una controversia.
Mediante su canal de difusión, Belinda aclaró que no estaba refiriéndose a nadie más que Danna, porque ambas iniciaron su carrera de manera similar y siendo niñas. "La declaración se hizo sin demeritar a nadie, porque yo nunca hago menos absolutamente a nadie".
Cabe mencionar que Kenia Os no ha dado declaraciones al respecto ni tampoco se manifestó acerca de las declaraciones de Belinda para la revista. La polémica comenzó en las redes sociales.
Qué dijo Danna luego de que Belinda denunciara amenazas
"Trabajo en una industria donde yo, como mujer, al igual que muchas de mis compañeras todos los días afronto críticas, burlas y comparaciones", dijo Danna en un comunicado publicado en sus historias de Instagram. "Cancelar, acosar o amedrentar solo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido".
Danna pidió hacer caso omiso o "responder desde el amor" ante el contenido negativo que habla de ella o sus colegas. "No seamos partícipes en alimentar narrativas de odio, ya que como he dicho, hay lugar para todas y siempre pesarán más las razones positivas para estar feliz".
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