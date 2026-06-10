⁠OFICIAL: Estos son los cocineros que saldrán de MasterChef 24/7 hoy 10 de junio 2026

La presión y los enfrentamientos cara a cara en el martes de Beneficio y Castigo dentro de MasterChef 24/7 ha dejado sorprendido tanto a los participantes como al público debido a que fue una emisión donde cada cocinero tuvo que defender su lugar en duelos directos y donde solo había dos opciones, ganar un lugar en la tribuna o ser acreedor a un castigo. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al final de la noche cuando se reveló que los ganadores disfrutarían de una salida especial del reality.

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Antes de concluir la emisión nuestra querida conductora Claudia Lizaldi indicó que los 9 participantes que salieron victoriosos en sus duelos tendrían la oportunidad de visitar el restaurante del Maestro del Fuego, el Chef Édgar Núñez, así que los invitó a disfrutar de ese momento.

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Durante la emisión del martes los Chefs Zahie Téllez, Adráin Herrera y Alfonso “Poncho”Cadena eligieron a los participantes que se enfrentarían a un duelo culinario y tras varias rondas se determinó que Antrax, Michelle, Diego, Ricardo, Camila, Lancer, Claudia, Julio y Carmen habían preparado los mejores platillos por lo que automáticamente conformaron la lista de los participantes que saldrían de las instalaciones de MasterChef 24/7 para ir al restaurante del reconocido Chef.

Para este miércoles cerca del mediodía los ganadores fueron informados que ya era hora de prepararse para poder comenzar a salir de las instalaciones, incluso la Maestra del Fuego, Isabel Carvajal, le recomendó a Lancer aprovecha de esta salida pues al acudir a un restaurante que ha sido reconocido puede encontrarse con persoanlidades dentro del mundo de la cocina.

¿Quién es Édgar Núñez y por qué su restaurante es tan importante?

Édgar Núñez es uno de los cuatro “Maestros del Fuego” que se incorporaron a MasterChef 24/7 para compartir técnicas, conocimientos y experiencias con los participantes. El chef se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la gastronomía mexicana contemporánea.

Su restaurante, al que acudirán los participantes, se llama Sud 777 y se encuentra en la zona de Pedregal, al sur de la Ciudad de México, este restaurante que ha sido reconocido por su menú degustación que cambia según la temporada y por una filosofía culinaria que prioriza los vegetales, ingredientes de productores locales y productos cultivados en sus propios huertos se fundó en 2008. También ha sido uno de los restaurantes mexicanos más destacados del país gracias a su respaldo por la prestigiosa Guía Michelin.