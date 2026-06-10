2 cortes de cabello que rejuvenecen el cuero cabelludo

Lo primero a tener en cuenta es que un corte de cabello no va a rejuvenecer las células del cuero cabelludo, pero si hay algunos estilos que aportan volumen, reducen el peso y ayudan a evitar que se vea la falta de densidad.

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De esta manera es que se genera un efecto rejuvenecedor inmediato en la melena y el rostro. Además, le quita el estrés al folículo piloso. Aquí te dejamos los dos cortes ideales que se recomiendan por parte de los especialistas para lograr este objetivo visual y de salud capilar.

¿Qué cortes de cabello se recomiendan para este caso?

El Corte Bob en Capas (Wavy o Shaggy Bob)

Aquí tenemos un estilo que es un indiscutible de los salones de belleza porque es versátil y aporta frescura. Al recortar el largo sobrante y añadir capas, se logran beneficios directos para el cabello:

Alivio de peso: ya que se quita la tensión en la raíz capilar.

Mayor movimiento: este corte evita que el pelo se vea plano o estático.

Efecto de densidad: es un estilo que provoca que la melena parezca más llena y abundante.

Estimulación: Facilita el masaje capilar diario al lavar y peinar.

Combina el cote bob francés con rubio vainilla.|(ESPECIAL/Pinterest)

El Corte Pixie Escalonado o con Volumen

Otra opción es el estilo corto y moderno que deja despejada tu cabeza. Es ideal para sanear el cabello desde su nacimiento. Las ventajas son:

Estructura ligera: ayuda a reducir la tracción constante que debilita el folículo.

Disimula la caída: ayudará a ocultar de manera estratégica las zonas con menos densidad.

Oxigenación: también contribuye a que el cuero cabelludo esté expuesto a tratamientos y masajes estimulantes.

Fácil mantenimiento: Permite un lavado dinámico que remueve mejor los residuos.

|Imágenes de Pinterest

Recomendación adicional de cuidado

Si lo que quieres es rejuvenecer el cuero cabelludo, es importante que luego del corte hagas masajes capilares con aceites para activar la circulación sanguínea. Además, si tu corte expone más la línea de la raya del pelo, recuerda protegerla de la radiación solar.