Cómo rejuvenecer la mirada sin eyeliner después de los 40

El maquillaje es una buena herramienta si sabemos usarla de manera consciente y correcta. A medida que pasan los años es importante tener en cuenta algunos consejos como el de la manera correcta de rejuvenecer la mirada sin eyeliner.

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Lo importante para este objetivo es poder aportar luz, suavizar facciones y cuidar la piel del contorno de ojos. Para ello es importante utilizar polvos cálidos, iluminador, máscara nutritiva y sombras satinadas, para obtener un efecto fresco y natural.

¿Cómo rejuvenecer la mirada?

Al pasar los 40 años para rejuvenecer la mirada tienes que enfocarte en la técnica de luz, máscaras de pestañas y el contorno de ojos. Las máscaras nutritivas sirven para abrir y levantar la mirada de forma natural.

Los trucos de maquillaje sin eyeliner son:

Polvos de sol: los mismos deben ser aplicados en tonos cálidos alrededor de la cuenca para suavizar facciones y aportar profundidad.

Iluminador estratégico: este producto debe ser colocado en el arco de la ceja, lagrimal y parte alta del pómulo. Esto da frescura y un efecto lifting.

Aplica sombra clara en color beige.|(ESPECIAL/CANVA)

Máscara nutritiva: una buena máscara abre la mirada y da volumen sin necesidad de delineado.

Sombras satinadas: al usar sombras debes apostar por los tonos nude, rosados o dorados que iluminan, pero sin recargar.

Lápiz marrón: para las que buscan definición, el marrón es más amable que el negro y evita endurecer los rasgos.

Como mencionamos anteriormente, el cuidado del contorno de ojos es muy importante. Es por esto que tienes que hacer lo siguiente:

Hidratación profunda: utiliza los sérums con ácido hialurónico o colágeno que ayudan a suavizar arrugas y bolsas.

Corrector ligero: Evita fórmulas pesadas que marquen líneas de expresión.

Debes evitar los errores frecuentes.|Canva

Masajes faciales: debes realizar movimientos ascendentes que estimulan la circulación y reducen hinchazón.

Por último, hay hábitos que debes comenzar a evitar porque son muy comunes. Estos son: